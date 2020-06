LIVE aus dem SN-Saal: Wolfgang Schüssel: Was. Mut. Macht.

Bundeskanzler a. D. Wolfgang Schüssel präsentiert ab 16 Uhr sein Buch "Was. Mut. Macht. - Bemerkungen und Bemerkenswertes".

Schüssel hat in seinen politischen Funktionen Geschichte geschrieben, viele Episoden kennt die offizielle Chronik nicht. Wer Schüssel nur als Politiker kennt, wird in diesem Buch einen neuen Menschen kennenlernen. Wiewohl ohne Zweifel eine Person der Zeitgeschichte, zeigt er sich hier als Polyhistor, als vielseitig Interessierter und Talentierter. Seine Beobachtungen und Erlebnisse in der Politik wie auch anderen Zusammenhängen schreibt er nieder - oder zeichnet sie. Moderation: Manfred Perterer, SN-Chefredakteur.

Die Übertragung beginnt um 16 Uhr

Quelle: SN