Wie geht es an den Schulen weiter? Diese Frage beschäftigt Schüler, Eltern und Pädagogen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will in einer Pressekonferenz am Samstagvormittag weitere Schritte ankündigen. Ab 10 Uhr hier im Livestream zu sehen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).