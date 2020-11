Nicht nur der Voranschlag 2021 ist am Dienstag beim Budgetauftakt im Nationalrat in scharfer Kritik der Opposition gestanden, sondern die gesamte Regierung - natürlich mit Blick auf ihr Corona-Management, war es doch auch der erste Tag des zweiten Lockdowns. Die Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung gipfelte in einer teils untergriffigen Rede von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl - und umgehendem scharfen Tadel der Grünen Klubchefin Sigrid Maurer.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Finanzminister Blümel: "Haben ausreichend vorgesorgt"