Bundespräsidentenwahl 2022: Am Sonntag ist Tag der Entscheidung

Der wochenlange Wahlkampf für die Bundespräsidentenwahl ist vorbei, die Österreicher und Österreicherinnen sind am Sonntag am Wort. Bundespräsident Alexander Van der Bellen will in der Wiener Hofburg bleiben, sechs Kandidaten wollen ihm den Chefsessel streitig machen. Verfolgen Sie die Wahl im SN-Liveblog!

SN/www.imago-images.de Das Maria-Theresien-Zimmer ist das Zentrum der Macht in der Wiener Hofburg.