Die Städte Wien, Graz, Linz und Kufstein sollen bereits am Freitag gelb gefärbt werden, das verkündete die Regierung am Freitagvormittag, als die Corona-Ampel präsentiert wurde. An der Feinjustierung der Parameter für die Ampelregelung wird aber noch länger gebastelt werden.

An der Coronaampel, die am Freitag um 10.30 Uhr in Betrieb gehen soll, wurde bis zuletzt geschraubt. Künftig sollen die Ampeldaten jeden Freitag online abrufbar sein. Die Indikatoren für eine Ampeleinstufung (Übertragbarkeit, Cluster-Eingrenzung, medizinische Ressourcen, Relation zu durchgeführten Tests), die zuletzt von der 19-köpfigen Coronakommission festgelegt worden waren, wurden in der vergangenen Woche noch einmal verfeinert. Bei der Feinjustierung geht es um Fragen wie: Kann man Städte ohne die umgebenden Ballungsräume betrachten? Muss man Infektionszahlen nach Alterskohorten gewichten?

Vier Regionen sind gelb eingefärbt

Kufstein, Graz, Wien und Linz werden am Freitag mit gelben Coronaampeln starten, das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag bei der Pressekonferenz bekannt. Grün bedeutet grundsätzlich, dass in dem Bezirk keine Gefahr droht, da es kaum Infektionen gibt. Bei Gelb lassen sich die Infektionen klaren Clustern zuordnen und die Lage ist stabil, Orange weist auf ein hohes Infektionsrisiko hin: Nicht alle Infektionen können klar Clustern zugeordnet werden und die Infektionszahlen steigen. Bei Rot geht die Zahl der Infektionen stark nach oben, mehr als die Hälfte der neu infizierten Personen lässt sich keinem Cluster zuordnen.

Welche Empfehlungen bei welcher Ampelfarbe kommen, wird noch ausgetüftelt. Gelb heißt auch nicht Gelb. Gelb aufgrund hoher Infektionszahlen soll zu anderen Empfehlungen für die Bezirke und Städte führen als Gelb aufgrund geringer Testungen oder weil Spitalskapazitäten knapp werden.

Corona-Ampel: Rechtsgrundlage wird erst im September beschlossen

Wer mit Freitag einen Vollbetrieb der Ampelregelung erwartet, wird enttäuscht. Da die Rechtsgrundlage für Maßnahmen, die aus einer Ampelschaltung entstehen, erst Ende September im Nationalrat beschlossen werden sollen, kann die Ampelschaltung bis dahin rechtlich keine Maßnahmen auslösen. Werden etwa Bezirke davor auf Gelb geschaltet, gibt es keine Rechtsgrundlage für ein Tätigwerden der zuständigen Bezirkshauptmannschaften auf Basis der Ampel.

Ein Insider sagte daher im SN-Gespräch: "Würden jetzt Bezirke in andere Farben geschaltet - im Wissen, dass es keine Rechtsgrundlage für Maßnahmen gibt -, wäre das eine Blamage."

