Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) informiert in einer Pressekonferenz über die neue Corona-Teststrategie.

Die Gratistests sollen Ende März auslaufen, doch Gesundheitsminister Johannes Rauch könne sich vorstellen, dass eine gewisse Anzahl pro Person nach dem generellen Auslaufen weiter gratis sein könnte. Eine Aufteilung in unterschiedliche Gruppen wie etwa für das Gesundheitspersonal hält er für "nicht sinnvoll". Details sollen in der Pressekonferenz am Dienstag folgen.

