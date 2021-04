Der nächste Öffnungsschritt in der Corona-Krise startet am 17. Mai mit dem Vollbetrieb an den Schulen. Zwei Tage später werden Gastronomie, Tourismus und Veranstaltungen etwa im Kulturbereich wieder möglich sein.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen von Regierung, Ländern und Sozialpartnern, dass ab 19. Mai die Gastronomie wieder öffnet. Auch der Tourismus startet, Gäste aus dem Ausland sind dabei willkommen. Die Kulturszene kann ebenfalls wieder den Betrieb aufnehmen, Sport wird sowohl indoor als auch outdoor wird gestattet.

Eintrittstests

Wer von den Öffnungen etwas haben will, muss nachweislich getestet, genesen oder geimpft sein. Nur die Geschäfte dürften weiterhin (und in Wien und in Niederösterreich ab 3. Mai wieder) ungetestet - aber mit FFP2-Maske - betreten werden. Überall sonst müssen Nachweise vorgelegt werden, getestet, genesen (Attest) oder geimpft (Zertifikat) zu sein: im Gasthaus, im Hotel, bei jeder Veranstaltung. Selbsttests mit digitaler Lösung gelten 24 Stunden als Eintrittskarte; Anitgentests 48 Stunden, PCR-Tests 72 Stunden. Genesene gelten sechs Monate als immun; wer also beispielsweise vergangenen Oktober an Corona erkrankt war, wird vor einem Gasthausbesuch im Mai zum Covid-Test müssen.

Gastronomie

Eine Registrierungspflicht wird gelten. Die Gäste müssen also ihre Kontaktdaten angeben. Nur am Platz muss keine FFP2-Maske getragen werden. Maximal vier Personen werden an einem Tisch sitzen dürfen (plus dazugehörige Kinder); im Gastgarten dürfen maximal zehn Erwachsene an einem Tisch sitzen. Zwischen den Tischen müssen zwei Meter Abstand sein. Um 22 Uhr ist Sperrstunde. Diese Sperrstunde war der Wirtschaftskammer besonders wichtig. Das meiste Geschäft wird abends gemacht, wäre zu den Platzbeschränkungen auch noch eine frühe Sperrstunde gekommen, wäre die Gastro-Öffnung für die Wirte jedenfalls ein Verlustgeschäft. Jeder Betrieb muss ein Covid-Präventionskonzept erstellen. Die Mitarbeiter müssen zudem FFP2-Maske tragen, sofern sie sich nicht an Berufsgruppentests beteiligen. Dann reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz.

Tourismus

Im Beherbergungswesen gilt grundsätzlich das, was auch in der Gastronomie gilt. Registrieren, Vorweis von Test, Attest oder Impfzertifikat, FFP2-Maske in allgemeinen Bereichen, Abstand halten. In den Thermen müssen indoor pro Gast 20 Quadratmeter zu Verfügung stehen. Kongresse bis 50 Personen sind anzeigepflichtig, ab 51 Personen ist eine Bewilligung durch die Gesundheitsbehörde notwendig. Das gilt auch für Messen - auch hier muss pro Besucher eine Fläche von 20 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Tourismusministerin Elisabeth Köstinger während der Pressekonferenz am 23. April.

Kultur und Sport

In Kultureinrichtungen gilt durchgehend FFP2-Maskenpflicht. Besucht werden Veranstaltungen nur von Getesteten, Genesenen oder Geimpften. Auch sie müssen sich mit Kontaktdaten registrieren. Indoor dürfen an einer Veranstaltung maximal 1500 Personen teilnehmen, outdoor 3000. An Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze dürfen maximal 50 Personen (in- und outdoor) teilnehmen, Gastronomie ist nicht erlaubt.

Sport soll sowohl indoor als auch outdoor wieder möglich sein. Auch Mannschafts- und Kontaktsportarten dürfen wieder ausgeübt werden.

Schule

Eine Rückkehr zum normalen Präsenzunterricht für alle Schulstufen ist für den 17. Mai geplant. Derzeit haben nur die Volksschüler fünf Tage Unterricht an den Schulen, alle anderen grundsätzlich Schichtbetrieb; in Wien und Niederösterreich gilt das wieder ab kommender Woche. Die Details zur großflächigen Schulöffnung am 17. Mai wird der Bildungsminister am Samstag vorstellen.

Zahlen

Die Zahl der Neuinfektionen (somit auch die Sieben-Tages-Inzidenz) und die Zahl der Covid-Intensivpatienten: Diese Werte bilden das österreichweite Pandemiegeschehen als Kurven ab, können aber trügerisch sein. Denn die Situation ist in den Bundesländern teilweise sehr unterschiedlich. So sank die Inzidenz in Wien, in Niederösterreich und im Burgenland aufgrund des Ostlockdowns deutlich, während sie in Vorarlberg (aufgrund der Öffnungen vor einigen Wochen) anstieg und auch in Tirol (aufgrund einer neuen Mutation, deren Verbreitung man mit Ausreisetests eindämmen will). In Vorarlberg verweist man auf die vielen Eintrittstests, die naturgemäß auch die Zahl der entdeckten Neuinfektionen in die Höhe schraube; die Lage in den Intensivstationen sei - bei steigenden Patientenzahlen - im Wesentlichen stabil. Umgekehrt sinkt in Wien die Zahl der Neuinfektionen, die Intensivstationen sind aber nach wie vor am Anschlag.

An sich ist vorgesehen, dass diese Öffnungen bundesweit geschehen. Einzelne Bundesländer werden aber aufgrund der unterschiedlichen Coronalage abweichend vorgehen können.