Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat die Bundesregierung am Donnerstag weitere Verschärfungen verkündet. Die Sozialkontakte sollen österreichweit weiter eingeschränkt werden, bei privaten Feiern und Veranstaltungen indoor sind künftig nur noch zehn Personen erlaubt. In der Gastronomie kommt die MNS-Pflicht auch für Gäste. Konsumationen sind nur noch im Sitzen möglich.

Die PK der Bundesregierung:

Das sind die Maßnahmen im Detail:

Die Maßnahmen treten ab Montag (21. September, null Uhr) in Kraft, Sozialkontakte müssen laut Bundesregierung österreichweit weiter eingeschränkt werden:

Beschränkung für Feiern und Veranstaltungen indoor auf zehn Personen (ausgenommen sind Begräbnisse sowie religiöse Veranstaltungen, Demonstrationen etc., bei denen eigene Regeln gelten).

In Gaststätten ist dies relativ einfach zu kontrollieren. Aber Partys im privaten Bereich? Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte dazu: "99 Prozent der Österreicher leben ohnehin in Häusern oder Wohnungen, in denen es sehr schwer möglich ist, Großveranstaltungen abzuhalten."

Bei der Nachtgastronomie braucht es weitere Beschränkungen:

Die Sperrstunde mit 1.00 Uhr gilt in Zukunft auch für geschlossene Veranstaltungen

Die Bundesländer können die Sperrstunde noch weiter nach vorn verlegen, wenn sie das für notwendig erachten.

Der Mund-Nasen-Schutz wird ausgeweitet:

Auch in der Gastronomie wird der Mund-Nasen-Schutz für Gäste gelten, wenn sie nicht sitzen. Der Konsum von Speisen und Getränken ist bis auf Weiteres auch nicht mehr im Stehen gestattet. Die Gäste müssen an Tischen sitzend konsumieren.

Auf Märkten und Messen wird es eine Verpflichtung geben, den Mund-Nasen-Schutz auch in Außenbereichen zu tragen.

Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz gehe es darum, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Mit ein Grund der neuen Maßnahmen laut Kurz: "Wir wissen aufgrund der Erfahrungen und der Analysen, dass Ansteckungen vorwiegend im privaten Bereich stattfinden: Geburtstagsfeiern, Partys oder Public Viewing von Fußballspielen - all das, was uns Freude macht - können Orte der Ansteckung sein." Die neuen Einschränkungen seien solche, "die wehtun, und sie sind für einzelne Wirtschaftsbetriebe wie die Gastronomie eine Herausforderung".

Jene Branchen, die nun besonders von den Maßnahmen betroffen sind, werden zumindest weiter den Vorteil der gesenkten Mehrwertsteuer auch im Jahr 2021 erfahren können.

Lob für Salzburger Festspiele

Großveranstaltungen wie Sport- oder Kulturereignisse müssen vorerst keine weiteren Einschränkungen erfahren. Freiluftveranstaltungen wie Fußballspiele können von 3000 Zuschauern besucht werden, Konzerte in Hallen dürfen 1500 Zuschauer umfassen. Sowohl Bundeskanzler Kurz als auch Vizekanzler Werner Kogler lobten in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Salzburger Festspiele, die im heurigen Sommer ein ausgeklügeltes Präventionskonzept rigoros durchgeführt hatten.

Quelle: SN