Um 10.30 Uhr will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz einen Ausblick auf die kommenden Monate geben.

Einen Appell für körperlichen Abstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt will der Gesundheitsminister heute an die Österreicherinnen und Österreicher richten. Denn die kommenden Monate werden aus Sicht der Gesundheitspolitik "extrem fordernd". Anschober wird einen Ausblick auf die "Phase vier" bei der Coronabekämpfung geben. Darunter versteht man im Gesundheitsministerium "die Zeit ab Schulbeginn bis zum Vorliegen einer Impfmöglichkeit mit mehr Infektionsfällen und mehr Risiko insgesamt". Neben Corona werden sich andere Infektionskrankheiten wie die Influenza in Österreich ausbreiten und das Gesundheitssystem belasten.

Wann wird die Maskenpflicht ausgeweitet?

Auch die eine oder andere Entschuldigung für Gesetzespannen wird es wohl geben. Der grüne Gesundheitsminister will außerdem, ähnlich wie der Bundeskanzler, auf die Fortschritte bei der Behandlung von Covid-19 hinweisen und zum Durchhalten aufrufen. Konkrete Verschärfungen der Maßnahmen wird Anschober noch nicht ankündigen. Es dürfte aber feststehen, dass demnächst eine Verschärfung der Maskenpflicht verhängt wird.

Das könnte frühestens am Mittwoch passieren. Denn nach dem ersten Ministerrat nach der Sommerpause trifft sich wieder das "virologische Quartett": Kanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Anschober (beide Grüne). Bis zu dieser Sitzung soll die Entwicklung der Coronainfektionen genau analysiert werden. Eventuelle Verschärfungen machen seit Tagen im Wiener Regierungsviertel die Runde. So könnte neben der Ausweitung der Maskenpflicht die erlaubte Personenzahl für private und öffentliche Veranstaltungen heruntergeschraubt werden. Die Regierung schielt nach Deutschland, wo zukünftig nur noch weniger als 100 Personen bei privaten Feiern erlaubt sein sollen.

