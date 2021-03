Wo die Lage in Österreich besonders ernst sei, solle die "Notbremse" gezogen werden können, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober bereits im Vorfeld des Coronagipfels am Montag. Auch die Experten sprachen sich entschieden gegen Lockerungen aus. Um 18 Uhr will die türkis-grüne Bundesregierung weitere Schritte bekanntgeben.

Die Bundesregierung empfing am Montagvormittag die beratenden Experten am Ballhausplatz. Um 11.30 Uhr wurden die Vertreter der Opposition per Videokonferenz dazugeschaltet. Um 13.00 Uhr gehen die Beratungen mit den Landeshauptleuten weiter, die persönlich nach Wien kommen. Danach ist eine Pressekonferenz angesetzt.

Es ist im Grunde die Wiederbelebung einer alten Idee: Schon im September wurde ein Ampelsystem eingeführt, wonach regional gelockert und verschärft werden sollte. Kurz darauf war die Idee wieder passé - vor allem weil die Infektionszahlen derart explodierten, dass die regionalen Ampelmaßnahmen von den bundesweiten Verschärfungen überrollt wurden. Nun da die Pandemie Österreich erneut fest im Griff hat, wird die Idee der Regionalisierung wieder aktuell: Dort wo die Lage besonders ernst sei, solle regional die "Notbremse" gezogen, also verschärft werden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits am Sonntag im Vorfeld der Beratungen. Das heißt aber auch, dass es keinen flächendeckenden Lockdown mehr geben soll. Und regional agiert man bereits: So durften in Vorarlberg vor einer Woche schon Gasthäuser und Kulturbetriebe wieder öffnen, wenn auch mit eingeschränkter Sperrstunde.

Wie die Verschärfungen ausschauen könnten?

Als erstes zu Wort kamen am Montag die Experten, die angesichts der steigenden Fallzahlen Restriktionen und nicht Lockerungen verlangten. Dem Vernehmen nach plädierten sie für eine grundsätzliche Pflicht von FFP2-Masken in Innenräumen, eine weitere Testoffensive sowie für die Ostregion eine Homeoffice-Verpflichtung, wo diese umsetzbar ist.

Diese Vorschläge wurden offenbar von allen Fachleuten getragen, andere nur von einzelnen Experten: Dazu zählt Distance Learning nach den Osterferien. Keine einheitliche Linie gefunden wurde vor allem bezüglich einer möglichen Schließung des Handels. Diese gilt jedoch als unwahrscheinlich, eher dürfte hier mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf eine Testpflicht kommen, wie man sie schon von den persönlichen Dienstleistern kennt. Lockerungen könnten allenfalls bei einer Inzidenz unter 200/100.000 Personen angedacht werden. Dieser Wert wird außer in Vorarlberg nur noch im Süden, also in Kärnten und der Steiermark erzielt, und auch das nur knapp. Laut Epidemiologen Gerald Gartlehner gebe es noch eine Möglichkeit, nämlich dass Antigentests nur 24 statt derzeit 48 Stunden gelten. Zuletzt gab es auch immer wieder regionale Ausreisebeschränkungen: So konnte man Tirol etwa eine Zeit lang nur mit negativem Test verlassen. Das gilt derzeit auch für Wiener Neustadt und andere Orte. Eine Einschränkung des Bewegungsradius dürfte laut SN-Informationen weiterhin nicht angedacht werden.

Opposition rechnet nicht mit Lockerungen

Und was sagt die Opposition? Nach den Gesprächen mit der Regierung am Montag sah sich die SPÖ in der Ablehnung der Öffnung bestätigt, zumindest SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich bereits mehrmals entschieden gegen weitere Lockerungen ausgesprochen. Damit steht sie aber in ihrer Partei eher allein da: Die rot regierten Bundesländer pochen mehrheitlich auf Öffnungen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker etwa ist ungeachtet der stark steigenden Infektionen in Wien für eine Öffnung der Schanigärten Ende März. Die FPÖ dagegen lehnt weitere Lockdowns sowie eine "direkte Testpflicht" entschieden ab. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sieht im Ausbau der Testungen einen wichtigen Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie - und, wie sie schon vormittags in einer Pressekonferenz verlangt hat, die Möglichkeit, die Schulen offen zu halten.

SN/apa Die Schanigärten werden wohl noch länger geschlossen bleiben – Ausnahme: Vorarlberg.

Vorarlberg als Testgebiet für Öffnungen

Dass Vorarlberg "Testgebiet" für vorsichtige Öffnungsschritte ist, liegt auf der Hand: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl, die angibt, wie viele von 100.000 Menschen sich innerhalb der letzten sieben Tage mit dem Coronavirus infiziert haben, nach wie vor sehr niedrig.

Am Wochenende war sie mit etwas über 60 fünf Mal so niedrig wie im Osten des Landes, konkret in Wien, das aktuell eine Inzidenz von mehr als 300 hat. Das Problem ist vor allem, dass sich auch die Lage in den Intensivstationen wieder dramatisch zuspitzt.

Die Politik müsse am Montag "alle erforderlichen Maßnahmen setzen, damit es nirgendwo zum Kollaps auf den Intensivstationen kommt", sagte Anschober und verwies auf die schwierige Lage: "Aktuell ist Ostösterreich durch die starke Dominanz der britischen Variante besonders stark betroffen", betonte er und verwies auf die Fakten: In Niederösterreich war der Höchststand im vergangenen Herbst bei 115 Patienten gelegen, derzeit werden 80 Covid-Erkrankte auf der Intensivstation behandelt. Wien, das immer auch ein Behandlungszentrum für weite Teile Österreichs ist, meldet mittlerweile 142 Covid-Intensivpatienten, im Herbst war der Höchststand bei 162 gelegen. Das Problem ist laut Anschober auch das: Der sogenannte Bremsweg, die Zeitdauer der Wirksamkeit von gesetzten Maßnahmen, wirkt sich auf den Intensivstationen erst mit drei Wochen Verspätung aus.