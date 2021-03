Wo die Lage in Österreich besonders ernst sei, solle die "Notbremse" gezogen werden können, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober bereits im Vorfeld des Coronagipfels am Montag. Für Wien, Niederösterreich und das Burgenland könnte das schon bald der Fall sein. Dafür ist ein "Ostgipfel"geplant, um die Überlastung der Intensivstationen zu verhindern. Um 18 Uhr informiert die türkis-grüne Bundesregierung über weitere Schritte.

Livestream ab 17.55 Uhr:

Öffnung: Bitte warten. Der Corona-Gipfel im Kanzleramt brachte am Montag, wie angesichts der steigenden Infektionszahlen nicht anders zu erwarten, nicht die noch bis vor kurzem erhofften Öffnungsschritte. Regierung und Länder einigten sich auf folgende Maßnahmen:

Noch diese Woche soll ein "Ost-Gipfel" stattfinden. Dabei soll es um Maßnahmen gegen die drohende Überlastung der Intensivkapazitäten in Wien gehen. An diesem Gipfel werden die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland teilnehmen, die besonders stark von der ansteckenden britischen Virusvariante betroffen sind.

In den anderen Bundesländern geht es weiter bis wie bisher. Es wurden also weder Lockerungen noch Verschärfungen beschlossen. Vorarlberg kann seinen Sonderweg der vorsichtigen Öffnung weitergehen.

Erreicht ein Bezirk die Inzidenz von 400, werden zwischen dem jeweiligen Bundesland und dem Gesundheitsministerium maßgeschneiderte Maßnahmen gesetzt. In Zukunft wird es also zu einer Regionalisierung der Maßnahmen kommen.

Allfällige Öffnungsschritte wurden auf die Zeit nach Ostern verschoben - "solange die Entwicklung auf den Intensivstationen stabil bleibt." In Zukunft wird für die Bewertung der Lage nicht nur der Inzidenzwert herangezogen, sondern vor allem auch die Auslastung auf den Intensivstationen und die Durchimpfungsquote der über 50-Jährigen.

Der Entscheidung war ein stundenlanges Ringen vorangegangen. Die Bundesregierung empfing am Montagvormittag die beratenden Experten am Ballhausplatz. Um 11.30 Uhr wurden die Vertreter der Opposition per Videokonferenz dazugeschaltet. Um 13.00 Uhr folgten die Beratungen mit den Landeshauptleuten. Danach (ca. 18 Uhr) ist eine Pressekonferenz angesetzt.

Bei der Regionalisierung der Maßnahmen handelt es sich um die Wiederbelebung einer alten Idee: Schon im September wurde ein Ampelsystem eingeführt, wonach regional gelockert und verschärft werden sollte. Kurz darauf war die Idee wieder passé - vor allem weil die Infektionszahlen derart explodierten, dass die regionalen Ampelmaßnahmen von den bundesweiten Verschärfungen überrollt wurden. Nun da die Pandemie Österreich erneut fest im Griff hat, wird die Idee der Regionalisierung wieder aktuell: Dort wo die Lage besonders ernst sei, solle regional die "Notbremse" gezogen, also verschärft werden. Und regional agiert man bereits: So durften in Vorarlberg vor einer Woche schon Gasthäuser und Kulturbetriebe wieder öffnen, wenn auch mit eingeschränkter Sperrstunde.

Diskussion um Gastro-Öffnung spaltet Landeshauptleute

Nach ersten Informationen aus der Verhandlung zwischen Bund und Ländern hielten es die Landeshauptleute Niederösterreichs, des Burgenlands und Wiens unverändert für vernünftiger, zumindest die Gastgärten aufzumachen. Argument: so würden sich die ohnehin stattfindenden privaten Treffen in geregelten Bahnen bewegen. Auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) betonte, man möge nicht glauben, dass sich die Menschen nicht treffen würden, nur weil die Politik das verbiete. Er will die in seinem Bundesland gesetzten Öffnungsschritte jedenfalls beibehalten.

Eher skeptische Töne zur Gastronomie-Öffnung waren in der Sitzung von Tirol und Oberösterreich zu vernehmen, weil sie möglicherweise ein falsches Signal an die Bevölkerung wären. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) drängte schon im Vorfeld darauf, konkrete Werte festzulegen, ab wann es zu Lockerungen oder aber schärferen Maßnahmen kommt.

Experten sprachen sich gegen Lockerungen aus

Als erstes zu Wort kamen am Montag die Experten, die angesichts der steigenden Fallzahlen Restriktionen und nicht Lockerungen verlangten. Dem Vernehmen nach plädierten sie für eine grundsätzliche Pflicht von FFP2-Masken in Innenräumen, eine weitere Testoffensive sowie für die Ostregion eine Homeoffice-Verpflichtung, wo diese umsetzbar ist. Lockerungen könnten allenfalls bei einer Inzidenz unter 200/100.000 Personen angedacht werden. Dieser Wert wird außer in Vorarlberg nur noch im Süden, also in Kärnten und der Steiermark erzielt, und auch das nur knapp.

Dass Vorarlberg "Testgebiet" für vorsichtige Öffnungsschritte ist, liegt auf der Hand: Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl, die angibt, wie viele von 100.000 Menschen sich innerhalb der letzten sieben Tage mit dem Coronavirus infiziert haben, nach wie vor sehr niedrig.

Am Wochenende war sie mit etwas über 60 fünf Mal so niedrig wie im Osten des Landes, konkret in Wien, das aktuell eine Inzidenz von mehr als 300 hat. Das Problem ist vor allem, dass sich auch die Lage in den Intensivstationen wieder dramatisch zuspitzt.