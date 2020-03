Bei der Nationalratssitzung am Sonntagvormittag kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die weiteren Schritte im Kampf gegen das Coronavirus an. Ab Dienstag werden Restaurants und Gaststätten geschlossen. Er und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) rufen die Österreicher und Österreicherinnen dringend auf, zuhause zu bleiben und nur mehr das Notwendigste draußen zu erledigen. Die Botschaft: Es müssten jetzt endlich alle kapieren, worum es gehe.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte: "Wir stehen vor einer Aufgabe, die niemand allein bewältigen kann. Wir müssen alle gemeinsam zusammenstehen, jeder hat eine Verantwortung." Es sei die einzige Möglichkeit, die wir haben. Kurz äußerte die Hoffnung, "dass wir gesellschaftlich und wirtschaftlich nach Ostern wiederauferstehen können", aber es müssten jetzt sofort alle "durch Verzicht und bewusste Entschleunigung" ihren wichtigen Beitrag leisten, damit sich das Virus nicht weiter ausbreite beziehungs zumindest die Ausbreitung verlangsamt werde.

Kurz kündigte als weitere Maßnahmen an, dass alle Gaststätten ab Dienstag zu sind, zudem werden Ex-Zivildiener und Miliz rekrutiert. Nicht nur die Zivildiener werden ihren Dienst länger ausüben müssen als erwartet: Das gleiche gilt auch für Grundwehrdiener. Gleichzeitig werden die Ausmusterungen gestoppt. Auch ein Versammlungsverbot kommt, auch Spielplätze und Sportplätze dürfen nicht mehr aufgesucht werden.

Dass die Restaurants ab Dienstag komplett geschlossen werden, also nicht einmal mehr bis 15 Uhr offen haben dürfen, begründete der Kanzler damit, dass die Versorgung über die Supermärkte und Lieferdienste gesichert sei. Kurz betonte, dass Österreich auf einen Notbetrieb heruntergefahren werden müsse und erinnerte auch daran, dass die Geschäfte ab Montag in nicht alltagsnotwendigen Branchen schließen müssten und auch an den Schulen keine Unterrichtspflicht mehr bestehe. Basis für all dies ist ein großes Sondergesetz, das heute von National- und Bundesrat beschlossen wird.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sagte, der Ernst der Lage sei offenbar immer noch nicht allen bewusst, er rief im Nationalrat in drastischen Worten dazu auf, alle Sozialkontakte ab sofort extrem einzuschränken. "Große Gruppen in den Parks drängen sich. Das kann es nicht mehr sein. Das darf es nicht sein. Wir werden alles dransetzen das zu unterbinden, wenn es freiwillig nicht mehr geht." Mit großer Sorge sieht er, dass viele es noch immer nicht verstanden hätten. Er nennt einige Sportorganisationen. Es dürfe natürlich keine Nachwuchstrainings mehr geben. "Wer sich daran nicht hält, kann sich von Förderungen verabschieden", stellte er den Sportfunktionären die Rute ins Fenster. Er meine das ernst, "wir sind wild entschlossen", dass sich alle an die Vorgaben hielten. Wer ins Freie gehe, solle allein hinausgehen und nicht in Gruppen! Im Alltag solle nur mehr das Notwendigste erledigt werden, so der Appell Koglers im Nationalrat.

Die Nationalratssondersitzung ab 9 Uhr

Kern der Gesetzesinitiative ist ein Fonds, über den Hilfen bis zu vier Milliarden Euro vergeben werden können - einerseits an die Wirtschaft bzw. zum Wohl der Arbeitnehmer, andererseits für Maßnahmen, die etwa zur Stärkung der Gesundheitseinrichtungen beitragen können. Was die Teilschließungen in Handel und Gastronomie angeht, werden auch hohe Strafen für Zuwiderhandeln fixiert.

Begonnen wird der Parlamentstag mit einer Sitzung des Nationalrats ab 9 Uhr. Der Bundesrat folgt dann am Nachmittag. Auch noch am Sonntag soll Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Gesetzeswerk absegnen, dem folgt die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, wodurch die Maßnahmen wie geplant schon Montag in Kraft gesetzt werden können.

Quelle: APA