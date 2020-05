Neue Erleichterungen der Corona-Regeln: Schülerinnen und Schüler, Supermarkt- und Gasthausbesucher brauchen künftig keinen Gesichtsschutz mehr. In den Wirtshäusern werden auch wieder größere Gruppen zugelassen. Die frühe Sperrstunde wird bald Geschichte sein. Das gab die Regierung am Freitag bekannt.

Am 15. Juni fällt - bis auf wenige Ausnahmen - die Maskenpflicht: Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz Freitagnachmittag bekannt. Der Mund-Nasen-Schutz muss ab diesem Tag nur noch bei vier Gelegenheiten angelegt werden: In öffentlichen Verkehrsmitteln. In Apotheken und sonstigen Gesundheitseinrichtungen. Im Dienstleistungsbereich, wenn der Ein-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann - der Friseurbesuch wird also nur mit Maske möglich sein. Auch soll die Maske angelegt werden bei Veranstaltungen, wo Menschen dicht an dicht aneinandertreffen. Auch das Personal in der Gastronomie wird weiterhin eine Maske tragen müssen.

Somit wird man ab 15. Juni wieder maskenlos einkaufen gehen und öffentliche Gebäude betreten können. Auch beim Restaurant- und Gasthausbesuch kann die Maske zu Hause bleiben. Und vor allem: Auch die Schülerinnen und Schüler müssen keine Maske mehr anlegen.

Apropos Gasthausbesuch: Hier gibt es weitere Lockerungen, die ebenfalls am 15. Juni in Kraft treten werden. Die Sperrstunde soll von 23 Uhr auf ein Uhr früh verschoben werden. Und die Regel, dass nur vier Erwachsene an einem Tisch sitzen dürfen, entfällt. Die Tische sollen aber weiterhin nur im Ein-Meter-Abstand aufgestellt werden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz begründete die Lockerung mit dem Umstand, dass es nur noch sehr niedrigen Ansteckungszahlen gebe. In fünf Bundesländern gebe es überhaupt keine Neuinfektionen mehr. "Wir sind auf einem guten Weg und dürfen uns bei der österreichischen Bevölkerung bedanken", sagte Kurz. Gleichzeitig warnte er vor Unvorsicht: Das Coronavirus sei nach wie vor vorhanden, die Infektionszahlen könnten - sollten sich die Menschen nicht an die noch verbliebenen Einschränkungen halten - sehr rasch wieder steigen. In diesem Fall müsse man regionale Maßnahmen ergreifen, sagte Kurz. Im Klartext: einen bundesweiten Lockdown werde es - voraussichtlich - nicht mehr geben. Der Kanzler appellierte neuerlich an die Menschen, Abstand zu halten, Handhygiene zu betreiben und auf Händeschütteln zu verzichten. Vizekanzler Werner Kogler sprach von "neugewonnener Freiheit", die Österreich jetzt gewonnen habe.

Global betrachtet ist die Lage nach wie vor dramatisch. Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober entwickle sich die Pandemie weltweit "besorgniserregend". Österreich sei in einer guten Lage, weil es sehr früh sehr energische Maßnahmen gesetzt habe. Die bisherigen Lockerungen hätten keine Steigerung der Ansteckungen zur Folge gehabt, sagte Anschober. Dennoch: Entwarnung könne noch nicht gegeben werden. Eine zweite Coronawelle müsse "mit allen demokratischen und realistischen Mitteln" verhindert werden.

Pressekonferenz ab 14 Uhr im Livestream:

Quelle: SN