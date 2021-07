Chefredakteur Manfred Perterer diskutiert mit Vizekanzler Werner Kogler über die aktuelle Politik. Bleiben die Grünen in der Regierung an Bord? Wie sehen die nächsten Anti-Covid-Schritte aus? Was tut Österreich zur Erreichung der Klimaziele? Montag, 12. Juli 2001, 18.00 Uhr