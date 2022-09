Energiesparkampagne "Mission 11" der Bundesregierung startet: Haushalte sollen Energieverbrauch um 11 Prozent drosseln

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne), Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), Barbara Schmidt, die Generalsekretärin von Oesterreichs Energie und Energieagentur-Geschäftsführer Franz Angerer stellen gemeinsam die Energiesparkampagne der Bundesregierung vor.

Sehen Sie live ab 9.25 Uhr die Präsentation der Energiesparkampagne der Bundesregierung

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) stellte vorweg klar: "Es gibt kein Zurück mehr zum billigen russischen Gas." Deswegen werde in Österreich und Europa alles getan, um sich bestmöglich für den kommenden Winter vorzubereiten. "Wir federn die Teuerung ab, wo es nur geht." Die Teuerung habe eine Ursache, "das ist teures Gas". Mit Energie müsse nun sorgfältiger umgegangen werden, "dazu ermutigen wir mit unserer Energiesparkampagne alle". "Mission 11" ist ihren Worten nach der Titel der Kampagne, weil 11 Prozent weniger Energie verbraucht werden solle, wenn vier Millionen Haushalte in Österreich mitmachten. "All diese Energiespartipps klappen sofort, ohne dass man Tausende Euro in die Hand nehmen muss." Die Kampagne kostet 3,6 Millionen Euro und sei "jeden Euro wert". An verbindlichen Maßnahmen, wie etwa einer Stromsperrstunde, wird nach Angaben der Energieministerin im Hintergrund gearbeitet, konkrete Vorschläge lägen aber noch nicht auf dem Tisch.

Wirtschaftsminister Martin Kocher ergänzte, es gehe um eine Gemeinschaftsaufgabe in dieser Krise. "Wir müssen alles tun, um mit Energieressourcen sparsam umzugehen." Mit einfachen Maßnahmen könnte Strom und Gas - und damit auch Geld - gespart werden. Er zeigte sich überzeugt, wenn alle solidarisch seien, würde auch diese Krise gemeistert werden können.

Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie, sagte, die Maßnahmen seien im Alltag gut umzusetzen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick banal klingen würden. In die gleiche Kerbe schlug Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, gerade in der Einfachheit dieser Energiesparmaßnahmen liege ein großes Energiesparvolumen. "Energiesparen hat mit Solidarität zu tun, das ist unsere Botschaft."