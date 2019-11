LIVE: Entscheidung der Grünen über Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP

Nach Abschluss der Sondierungsgespräche berieten die Grünen am Sonntag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Entschieden wurde dies im erweiterten Bundesvorstand (EBV), dem zweithöchsten Gremium der Partei, das ab Mittag in der Wiener Urania tagte. Festlegungen gab es davor keine, die Stimmung war aber aufgeräumt.

Um ca. 17 Uhr will Bundessprecher Werner Kogler vor die Presse treten und die Entscheidung der Grünen bekannt geben:

Davor erklärte Kogler bei seinem Eintreffen vor Journalisten: "Alles im grünen Bereich, vielen Dank." Er bedankte sich auch "für das anhaltende Interesse". Wie üblich trug er eine Sonnenbrille mit grünem Rahmen, die er nach oben geschoben hatte. Begleitet war er von seinem Sondierungsteam.

Am Nachmittag werde man in einer Pressekonferenz bekanntgeben, wie die Analyse der Sondierungen verlaufen sei, was man dem EBV empfohlen und wie dieser entschieden habe. Ob man für oder gegen Koalitionsgespräche mit der Volkspartei sei, ließ sich weder Kogler noch sonst einer bzw. eine der Ankommenden entlocken. Auch Vize-Klubchefin Sigrid Maurer sagte bloß, man wolle sich anhören, was die Sondierer zu berichten hätten, und dann entscheiden. Anwesend waren dazu 27 stimmberechtigte Mitglieder.

Die Rede war jedenfalls von "großer Einigkeit", wie etwa der Oberösterreicher Stefan Kainender betonte, bzw. von einem "guten Zwischenergebnis", wie die Vorarlbergerin Nina Tomaselli zum Vertrauensbildung während der Sondierungen meinte. Vom großen Vertrauen in Kogler sprach auch der Wiener Abgeordnete Lukas Hammer. Zumindest einen Beschluss gibt es beim Bundesvorstand der Grünen bereits: Der bisherige Wahlkampfleiter Thimo Fiesel wurde zum Generalsekretär der Partei gekürt. "Habe gerade designiert aus meinem Status gelöscht. Wurde vom erweiterten Bundesvorstand von @Gruene_Austria einstimmig als Generalsekretär bestätigt", twitterte er Sonntagnachmittag aus der Sitzung.

Fiesel ist gebürtiger Deutscher aus Baden-Württemberg (geboren am 24. April 1983 in Eberhardzell) und fungierte seit 2016 als Landesgeschäftsführer der Tiroler Grünen. Bei der EU-Wahl und im gleich danach beginnenden Nationalrats-Wahlkampf organisierte Fiesel als Wahlkampfleiter die grüne Kampagne. Mit Ende Oktober wechselte der Vater dreier Kinder fix zur Grünen Bundespartei.

Am Freitag hatte sich die Spitze der Grünen zuvor mit dem Team von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ein letztes Mal zu Sondierungsgesprächen getroffen. Danach hieß es lediglich, man werde innerhalb der jeweils eigenen Partei beraten, wie der weitere Weg aussieht. "Ja, wir werden gemeinsam was empfehlen", sagte Kogler am Freitag auf die Frage, womit er in seine Gremiensitzung gehen werde. Was, "werde ich nicht verraten", es müsse jedenfalls tragfähig sein. Aus grüner Sicht wäre es gut, wenn man ein solches Projekt nicht nur auf eine Legislaturperiode, sondern auf zehn Jahre auslege.

ÖVP-Chef Kurz wollte Koglers Zehn-Jahres-Ansage am Freitag nicht kommentieren. Klar sei aber, dass nun erst die Phase der Verhandlungen bevorstehe. "Das wird intensiv, egal mit welcher Partei", betonte der ÖVP-Obmann, der auf deutliche programmatische Unterschiede zu SPÖ, Grünen und NEOS, die sich anders als die FPÖ zu Verhandlungen bereit gezeigt hatten, hinwies. "Egal wie wir uns entscheiden, das wird herausfordernd werden", so Kurz' Fazit.

Einen Tag länger als die Grünen will sich die ÖVP Zeit lassen, die am Montag ihre Entscheidung zu möglichen Koalitionsgesprächen bekannt geben will.

Die bisherigen Schritte zur Bildung einer neuen Regierung:

29. 9. Nationalratswahl: Die ÖVP (71 Mandate) legt stark zu - und hat eine Mehrheit mit der SPÖ (40), der FPÖ (31) und den Grünen (26), auch ohne NEOS (15 Mandate). Die FPÖ verliert massiv, Parteichef Norbert Hofer spricht sofort von der Opposition. Die SPÖ, die ebenfalls verliert, zeigt sich offen für Regierungsverhandlungen - und die Grünen betonen weiter die Distanz zur ÖVP.

30. 9. ÖVP-Chef Sebastian Kurz vermutet, "dass es dieses Mal etwas herausfordernder werden könnte". Politologen sind sicher, dass die Koalition nicht vor der Steiermark-Wahl am 24. November steht.

1.10. Die Übergangsregierung bietet den Rücktritt an, Bundespräsident Alexander Van der Bellen betraut sie mit der Fortführung der Geschäfte. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hofft, dass die neue Regierung bis Weihnachten steht. Die Grünen halten es für möglich, dass es bis Ostern dauert.

1.10. Der ÖVP-Vorstand tagt - und zeigt keinerlei Präferenz für einen Regierungspartner. Der FPÖ-Vorstand suspendiert Heinz-Christian Strache - und nominiert Hofer als Dritten Nationalratspräsidenten. Die Grünen tagen hinter verschlossenen Türen.

2.10. Hofburg-Gespräche: Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt Kurz, Rendi-Wagner und Hofer. Der FPÖ-Chef zeigt Bereitschaft, die Situation unter Umständen "neu zu bewerten", sollte es für Kurz "unmöglich werden, eine Regierung zu bilden".

3.10. Van der Bellen empfängt Kogler und Meinl-Reisinger. Die NEOS-Chefin stellt fest: "Der Ball liegt nicht bei uns."

7.10. Van der Bellen erteilt Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung. Der Bundespräsident sieht die drohende Klimakatastrophe "ganz oben auf der Agenda". Für den ÖVP-Obmann ist aber der "drohende Wirtschaftsabschwung" die größte Herausforderung, Klimaschutz kommt erst auf Platz vier.

8.10. Die Sondierungen im Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse starten mit Vier-Augen-Gesprächen: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hat mit Kurz einen "freundlichen Austausch". FPÖ-Chef Hofer führt mit Kurz ein "sehr gutes Gespräch" über das Thema Sicherheit.

9.10. Kurz spricht (ziemlich lang) mit NEOS-Chefin Meinl-Reisinger und mit Grünen-Chef Kogler.

10.10. Kurz "respektiert" die FPÖ-Entscheidung auf Opposition - und kündigt Treffen mit den anderen Parteien "in größerer Runde" an. Die FPÖ warnt daraufhin vor der "Linkswende im türkisen Mantel" - und teilt mit, für Sondierungen nicht zur Verfügung zu stehen.

11.10. Das SPÖ-Präsidium fixiert das Sondierungsteam: Parteichefin Rendi-Wagner, Rainer Wimmer (FSG-Chef), Doris Bures (Zweite Nationalratspräsidentin), Peter Kaiser (Kärntner Landeshauptmann), Michael Ludwig (Wiener Bürgermeister), Jörg Leichtfried (stv. Klubobmann).

12.10. Das ÖVP-Sondierungsteam steht: Parteichef Kurz, August Wöginger (Klubobmann), die Ex-Minister Elisabeth Köstinger, Gernot Blümel und Margarethe Schramböck, Kurz-Berater Stefan Steiner.

15.10. Kogler gibt das Grüne Team bekannt: Neben ihm Birgit Hebein (Wiener Parteichefin), Leonore Gewessler (Öko-Expertin), Rudi Anschober (OÖ-Landesrat), Alma Zadic (Ex-Liste JETZT-Abgeordete) und Josef Meichenitsch (Budgetexperte). FPÖ-Chef Hofer warnt Kurz vor einer "Linksregierung" mit der Grünen "Weltuntergangssekte" - und erneuert das Angebot, im Fall des Scheiterns der Verhandlungen die Lage neu zu bewerten.

16.10. Das NEOS-Sondierungsteam wird verraten: Parteichefin Meinl-Reisinger, Andrea Klambauer (Salzburger Landesrätin), Sepp Schellhorn (Wirtschaftssprecher), Nikolaus Scherak (Vizeklubchef), Nick Donig (Generalsekretär), Robert Luschnik (Bundesgeschäftsführer).

17.10. Erste Sondierung ÖVP-SPÖ - und letzte, die SPÖ steht für weitere parallele Gespräche nicht zur Verfügung, nur für exklusive Koalitionsverhandlungen, teilt Rendi-Wagner mit. Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hält solche "Ultimaten" für falsch.

18.10. Vormittags: Erste Sondierung ÖVP-Grüne - "respektabel" und positiv (Kogler). Nachmittags: Erste Sondierung ÖVP-NEOS - "intensiv, offen, vertrauensvoll" (Meinl-Reisiniger).

Kurz lobt alle Sondierungs-Akteure und kündigt weitere Runden mit Grünen und NEOS an.

19.10. Kurz bittet um "etwas Geduld", man werde "sicherlich die nächsten Wochen noch brauchen" für die Sondierungsphase.

21.10. Vier-Augen-Gespräch Kurz und Kogler - kein Kommentar danach

22.10. 2002 war die innerparteiliche Haltung der Grünen zu den Sondierungen mit der ÖVP "viel kritischer", sagt EU-Delegationsleiterin Monika Vana. Der Grüne Klub wählt Kogler wird zum Klubobmann, Sigrid Maurer zur Stellvertreterin.

23.10. Konstituierende Sitzung des Nationalrates: FPÖ-Chef Norbert Hofer wird zum Dritten Nationalratspräsidenten gewählt.

24.10. Zweite und letzte Sondierung ÖVP-NEOS: Auch NEOS stehen nur noch für echte Regierungsgespräche zur Verfügung. Kurz bestätigt: "Der Fokus liegt nun auf den Gesprächen mit den Grünen."

25.10. Für die SPÖ sei der Weg in die Opposition der "einzig gangbare", sagt EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl drängt: Kurz soll die "Sondierungstaktiererei" beenden und sich zu Koalitionsverhandlungen mit den Grünen bekennen. Kurz teilt mit: Noch vier Runden mit den Grünen, Ende der Sondierungen am 8. November, "in den Tagen danach" Entscheidung über Koalitionsverhandlungen. Zweite Sondierung ÖVP-Grüne: Erste inhaltliche Punkte werden besprochen - aber keine Details verraten, weil Vertraulichkeit vereinbart wurde.

29.10. Zweites Vier-Augen-Gespräch Kurz/Kogler: "Wieder einmal ein guter Austausch" für Kurz. Kogler ist angetan vom neuen türkis-grünen Stil des respektvollen Umgangs miteinander.

30.10. Wiens Grünen-Chefin Birgit Hebein, vormals große Türkis-Grün-Skeptikerin, spricht davon, dass sich "die Bilder im Kopf verändern". In der Steiermark gibt es eine neue Affäre um neonazistische und antisemitische Texte in einem Liederbuch einer Burschenschaft - bei der FPÖ-Abgeordneter Wolfgang Zanger Mitglied ist.

31.10. Dritte Sondierung ÖVP-Grüne: Einigkeit über fünf "Herausforderungen" Klimakrise, Wirtschaftsabschwung, Migration, Bildung und Transparenz - aber weiter keine Details. Kickl will dem Bundespräsidenten die Möglichkeit nehmen, Minister abzulehnen.

3.11. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht zwischen Türkisen und Grünen "keinen grundsätzlichen Dissens" in der Migrationsfrage. Vierte Sondierung ÖVP-Grüne - Kurz lobt positive Atmosphäre und gute Gesprächskultur, Kogler spricht von "großem Respekt" und "gemeinsamem Bemühen".

4.11. In Vorarlberg einigen sich ÖVP und Grüne auf die Fortsetzung der Koalition im Lande.

5.11. Vorarlbergs Grünen-Chef Johannes Rauch empfiehlt seiner Partei, auf Bundesebene in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP einzusteigen. Fünfte Sondierung ÖVP-Grüne: Klima gut, aber noch unterschiedliche Positionen - und weiterhin keine Details

6.11. Rendi-Wagner rechnet zwar mit Türkis-Grün - aber für den Fall der Fälle nennt sie für die SPÖ zentrale Punkte bei Koalitionsverhandlungen, u.a. rasche Steuerreform, Klima-Milliarde.

7.11. Georg Willi, Grüner Bürgermeister in Innsbruck, verlangt für den Fall der Koalition nicht nur das Umwelt-, sondern auch das Finanzressort für die Grünen.

8.11. Sechste und letzte Sondierung ÖVP-Grüne

Grüne an drei Regierungen in Europa beteiligt

Die Partei von Werner Kogler hat im heurigen Jahr ein erstaunliches Comeback hingelegt - und das nur zwei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Nationalrat.

Man sei "nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa die beste Grünpartei", freute sich der Parteichef nach der Nationalratswahl am 30. September über die 13,9 Prozent. In der Parteienfamilie konnten allerdings national wie bei der EU-Wahl im Mai die Luxemburger Kollegen ein noch besseres Ergebnis einfahren, auf EU-Ebene auch die Finnen.

Derzeit sind die Grünen in drei europäischen Regierungen vertreten - in Finnland, Luxemburg und Litauen. In Deutschland und Lettland haben sie früher schon mitregiert. Eine eventuelle Regierungsbeteiligung in Österreich würde die grüne Präsenz auf Regierungsebene in Europa weiter stärken.

Grüne als Regierungspartei:

In LUXEMBURG gehören die Grünen seit 2013 einer Ampelkoalition unter liberaler Führung an. Dass diese Regierung ihre Arbeit nach der Wahl im vergangenen Oktober fortsetzen konnte, ist maßgeblich den Grünen zu verdanken. Sie konnten ihren Stimmenanteil von zehn auf 15 Prozent erhöhen und sicherten der Koalition damit die Mehrheit, da sowohl die Liberalen von Premier Xavier Bettel als auch die Sozialdemokraten von Außenminister Jean Asselborn Federn lassen mussten.

In der Regierung sind die Grünen in FINNLAND. Bei den Parlamentswahlen im April erzielte der Grüne Bund sein bisher bestes Ergebnis und verzeichnete mit einem Plus von drei Prozent den größten Zuwachs aller Parteien. Im Parlament stellt er 20 der 200 Mandatare, in der Regierung des Sozialdemokraten Antti Rinne drei der insgesamt 19 Minister - darunter die zentralen Ressorts Äußeres, Inneres sowie Umwelt und Klimaschutz. Auf EU-Ebene sorgte der Grüne Bund dann für eine Überraschung: Mit einem Rekordergebnis von 16 Prozent wurden sie hinter den Konservativen zweitstärkste Kraft. Mitentscheidend war die Hauptstadt Helsinki, wo die Grünen mittlerweile die stärkste Kraft im Stadtsenat sind und auch bei der EU-Wahl eine deutliche Steigerung erzielten.

In LITAUEN stellen der Bund der Bauern und Grünen (LVZS) den Ministerpräsidenten Saulius Skvernelis (Wahlergebnis 2016: 21,5 Prozent). Auch nach Brüssel senden sie in die neue EU-Kommission mit Virginijus Sinkevicius den einzigen "Grünen". Bei den baltischen Grünen in Litauen und Lettland handelt es sich allerdings um sozialkonservative, bäuerliche Parteien, ihre Ausrichtung ist also eine ganz andere als die der westeuropäischen Grünen. Die litauischen Grünen sind zwar nicht in der europäischen Parteienfamilie vertreten, aber in der gleichen Fraktion im EU-Parlament wie die österreichischen Grünen.

Grüne als ehemalige Regierungspartei:

Die Grünen (Bündnis 90/die Grünen) in DEUTSCHLAND konnten dem Erfolg bei den Landtagswahlen in Bayern ihren Höhenflug bei der EU-Wahl bestätigen. Ein Plus von rund zehn Prozentpunkten im Vergleich zu 2014 katapultierte sie mit 20,5 Prozent auf den zweiten Rang - mit einem guten Vorsprung auf die mitregierenden Sozialdemokraten (SPD), denen sie auch die meisten Stimmen abknöpften.

SN/ap Die deutsche grüne Parteispitzen Robert Habeck und Anton Hofreiter jubelten zuletzt in Bayern.

Mit Ausnahme von zwei Bundesländern ist die Umweltpartei in allen Landtagen vertreten, in acht stellt sie den kleinen Koalitionspartner, in einem - Baden-Württemberg - sogar den Ministerpräsidenten. Ob sie es, wie schon zwischen 1998 und 2005, in die deutsche Bundesregierung schaffen werden, wird sich spätestens 2021 zeigen. Bei den Bundestagswahlen 2017 erreichten die Grünen nur 8,9 Prozent.

In LETTLAND amtierte 2004 mit Indulis Emsis gar der erste grüne Regierungschef der Welt - wenn auch nur für ein paar Monate. Die ZZS, ein Bündnis aus Grünen (LZP) und Bauernbund (LZS), hatte in den darauffolgenden Jahren immer wieder Regierungsämter inne, nimmt jedoch seit 2019 - nach starken Verlusten bei der Parlamentswahl 2018 - nicht mehr an der Regierung teil. Innerhalb des Bündnisses ZZS gehört die LZP zwar den Europäischen Grünen an, die konservative LZS ist jedoch kein Mitglied irgendeiner Europapartei.

In IRLAND und TSCHECHIEN waren die jeweiligen Grün-Parteien in den 2000er Jahren in der Regierung vertreten. Mittlerweile sitzen die tschechischen Grünen (SZ) gar nicht mehr im Parlament, die irischen Grünen sind eine unbedeutende Kleinpartei mit bloß zwei Sitzen im Unterhaus.

Grünparteien mit jüngst starken Wahlergebnissen:

Als heimlicher Sieger galt die GroenLinks bei den Parlamentswahlen 2017 in den NIEDERLANDEN. Mit ihrem charismatischen Spitzenkandidaten Jesse Klaver konnte sie nach einem herben Rückschlag 2012 ihr Ergebnis auf 14 Sitze (9,1 Prozent) fast vervierfachen - das beste Ergebnis der Partei, die 1990 durch eine Fusion von vier kleineren Parteien entstanden war. Bei den EU-Wahlen bestätigte die GroenLinks mit einem Plus von rund vier Prozent ihren Aufwärtstrend. Dass mit Bas Eickhout ein Niederländer Spitzenkandidat der europäischen Grünen war, schadete wohl auch nicht. Eine Regierungsbeteiligung erreichte GroenLinks seit ihrem Bestehen allerdings noch keine.

Erwähnenswert hier auch das Nachbarland BELGIEN. Am 26. Mai fanden dort zeitgleich die Parlaments- und die EU-Wahl statt. Die Grünen feierten bei beiden Urnengängen leichte Zugewinne. Auf europäischer Ebene landete Ecolo/Groen (Wallonie/Flandern) mit einem Plus von gut vier Prozentpunkten auf dem dritten Rang, auf nationaler Ebene bekam Ecolo sieben Mandate (insgesamt 13/6,1 Prozent) und Groen zwei Mandate (insgesamt 8/6,1 Prozent) hinzu. Ein Plus konnten neben den Grünen nur der rechtsextreme Vlaams Belang und die Sozialisten verbuchen.

Die Europe Écologie-Les Verts (EELV) in FRANKREICH sorgten zuletzt bei den EU-Wahlen für eine Überraschung. Mit 13,5 Prozent belegten sie hinter der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National von Marine Le Pen und der regierenden La République en Marche von Präsident Emmanuel Macron den dritten Rang. Die Grünen profitierten aber offenbar nicht nur von ihrem Fokus auf Klimapolitik, sondern auch vom Niedergang der Sozialistischen Partei. Außerdem konnte das Engagement von Präsident Macron bei Umweltthemen nicht sonderlich überzeugen. Auf nationaler Ebene gibt es noch Luft nach oben: bei den Parlamentswahlen 2017 mussten die Grünen einen Dämpfer hinnehmen, und spielen mit knapp über vier Prozent kaum eine Rolle.



