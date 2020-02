Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) berät heute Vormittag mit den Wehrsprechern der Parlamentsfraktionen über das weitere Vorgehen in der Causa Eurofighter. Ein gemeinsamer Schulterschluss soll den Hersteller Airbus jedenfalls weiter unter Druck setzen.

Es ist ein Treffen mit Symbolcharakter: Am Donnerstag sprach Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mit den Wehrsprechern aller Parteien über das weitere Vorgehen in der Causa Eurofighter. Ab ca. 11:00 soll es eine Stellungnahme dazu geben.

Der demonstrative Schulterschluss hat das Ziel, dem Airbus-Konzern zu signalisieren, dass ganz Österreich hinter den jüngst erhobenen Forderungen steht: Airbus müsse endlich die Namen jener 14 Personen oder Institutionen nennen, an die die 55 Millionen Euro geflossen sind, deren Zahlung der Konzern gegenüber der US-Justiz zugegeben hat. Tatsächlich hat Airbus nach dem politischen Druck angekündigt, die Namen der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu übermitteln.

Zur Erinnerung: Airbus hatte in einem US-Verfahren zugegeben, dass Geld beim Kauf der Eurofighter an 14 Personen bzw. Organisationen in Österreich geflossen sei. Einmal mehr wurden dabei von Airbus sämtliche Bestechungsvorwürfe zurückgewiesen. Weder habe es sich um Bestechung im Sinne der US-Gesetze gehandelt noch habe das US-Justizministerium den Vorwurf erhoben, dass die 55 Millionen Euro Bestechungszahlungen "im Sinne des US-amerikanischen Anti-Korruptions-Gesetzes" seien. Laut Airbus sind die Namen der Staatsanwaltschaft ohnehin bekannt. Die zuständige Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte zu den laufenden Ermittlungen nichts sagen.

Der Schulterschluss der Parteien in der Eurofighter-Causa ist überraschend, denn bisher sorgte diese Frage immer für erbitterten parteipolitischen Streit. Der Airbus-Konzern scheint davon sogar irritiert zu sein. Denn das Gesprächsangebot an Tanner wurde von Airbus in dem Moment zurückgezogen, als die Ministerin bekannt gab, mit den Wehrsprechern aller Parlamentsparteien anreisen zu wollen. Dieses Format war den Airbus-Managern nicht genehm. Offensichtlich fürchteten sie um die Vertraulichkeit.

Die Einigkeit der österreichischen Parteien endet übrigens dort, wo es um die Zukunft der Luftraumüberwachung geht. Die FPÖ fordert neue Überschalljets anstelle der Eurofighter sowie neue Unterschalljets als Ersatz für die Saab 105. Die Grünen halten Unterschalljets für ausreichend, auch die ÖVP scheint aus Budgetgründen neuerdings dieser Ansicht zuzuneigen. Die Neos haben sich zu der Frage noch nicht klar geäußert, die SPÖ nimmt an der Debatte überhaupt nicht teil.

Ministerin Tanner lässt derzeit Szenarien für einen möglichen Eurofighter-Ersatz prüfen. Alle bisherigen derartigen Prüfungen ergaben, dass ohne Überschalljets keine lückenlose Luftraumüberwachung möglich ist.