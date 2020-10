Am Dienstag fällt eine wichtige Vorentscheidung darüber, welche Koalition künftig in Wien das Sagen hat. Die SPÖ entscheidet nämlich in einer Sitzung des Erweiterten Vorstands darüber, mit wem sie konkret in Regierungsverhandlungen treten wird - hier zu sehen ab 12:30 Uhr im Livestream!

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Bürgermeister Ludwig wird die Öffentlichkeit zu Mittag informieren