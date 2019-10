Nach einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Kurz und Kogler am Dienstag treffen die Sondierungsteams von ÖVP und Grüne am Donnerstag wieder aufeinander. Kurz spricht im Vorfeld von einem "respektvollen" Austausch. Verfolgen Sie die Statements der Sondierer ab 12 Uhr im Livestream mit.

Das Sondierungsgespräch zwischen ÖVP und Grüne soll vormittags bis 12 Uhr dauern. Nach einer Pause wird das Gespräch ab 13:30 Uhr bis 15:30 fortgesetzt. Mögliche Statements zu den Sondierungsgesprächen können via Livestream ab 12 Uhr und ab 15:30 mitverfolgt werden.

Eingangsstatement von Kurz: "Gesprächsbasis ist gut"

Vor dem Sondierungsgespräch mit den Grünen gab ÖVP-Chef Sebastian Kurz ein Eingangsstatement ab. Die Gesprächsbasis sei eine gute, der Austausch mit den grünen Vertretern respektvoll, zieht Kurz zur Halbzeit der Sondierungsgespräche vorab Bilanz. Über Streitpunkte und inhaltliche Themensetzungen der Gespräche hält man sich weiterhin bedeckt, der ÖVP-Chef betonte jedoch, dass die beiden Parteien inhaltlich in "weiten Teilen sehr unterschiedlich sind". Bis 8. November will man die Sondierungen abschließen, danach werde sich die ÖVP beraten, mit welcher Partei sie in Regierungsverhandlungen treten werde, so Kurz.

Kogler kündigt ausführliche Statements zu Mittag an

Werner Kogler gibt sich indessen vorsichtiger: "Es ist uns gut gelungen, den Sondierungsrahmen vorzunehmen". Über mögliche Übereinstimmungen werde heute noch gesprochen. Kogler kündigte an, dass die Parteichefs zu Mittag ausführlichere Statements zu den inhaltlichen Themen abgeben werden.

Quelle: SN