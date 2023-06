Jetzt LIVE: Debakel bei SPÖ - Doskozil schließt Kapitel Bundespolitik "ein für alle Mal ab", um 17.30 Uhr spricht Babler

Was seine eigene Zukunft in der Partei anbelangt, sprach er Klartext. Für ihn sei damit das Kapitel Bundespolitik "ein für alle Mal abgeschlossen". Er werde aus dem Burgenland für die Sozialdemokratie weiterarbeiten, sagte Doskozil. Nun sei Andreas Babler derjenige, der die SPÖ führen müsse.

Doskozil trat gefasst vor die Presse. Es sei für ihn persönlich keine angenehme Situation, räumte er ein, aber das Wahlergebnis müsse zur Kenntnis genommen werden. Allerdings gehe es jetzt in dieser Stunde darum, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, "es wird genug Häme geben, es wird genug Spott geben, das müssen wir uns leider gefallen lassen", aber es werde wieder schönere Zeiten für die Sozialdemokratie geben.

Hans Peter Doskozil sagte in seinem kurzen Statement zu den schier unvorstellbaren "das ist ein Tiefpunkt für die österreichische Sozialdemokratie". Am Vormittag sei er darauf hingewiesen worden, dass es zu Fehlern gekommen sei. "Und es ist das Ergebnis zutage gekommen, das nun auf dem Tisch liegt." Dieses Ergebnis sei zur Kenntnis zu nehmen, daran könne nicht gerüttelt werden. "Ich möchte an dieser Stelle zum Gewinn der Wahl und zum Vorsitz der Bundespartei gratulieren."

Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert. Die Listen aus den Wahlurnen seien zusammengeführt und in das System eingespeist worden. Der Fehler sei dabei geschehen: "Das Ergebnis wurde umgedreht", so Grubesa.

Dass es überhaupt zur Neuauszählung heute Nachmittag kam, hängt damit zusammen, dass beim offiziell verkündeten Ergebnis eine Stimme fehlte. Die wurde gefunden und war ungültig. Gleichzeitig wurde aber auch entdeckt, dass die Stimmen falsch zugeordnet wurden.

Ein neuer Parteitag ist laut Grubesa nicht nötig: "Aus meiner Sicht ist der ganze Prozess belegbar", so Grubesa, die sich bei Doskozil entschuldigte. Dass am Parteitag nicht nachkontrolliert wurde, nahm sie auf sich. Niemand in der Kommission - auch nicht sie selbst - habe das veranlasst.

Laut dem nun vorliegenden Ergebnis kam Doskozil auf 280 Stimmen, Babler hingegen auf 317.