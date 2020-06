Seit Mittwoch hatte es in Wien-Favoriten wiederholt gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Demonstranten und türkischen Gegendemonstranten gegeben. Es kam zu Verletzten, Festnahmen und Sachschäden. Die Regierung will dem Treiben nicht mehr länger zuschauen. Was sie plant, erfahren Sie hier im Livestream!

SN/APA/ROBERT JAEGER Innenminister Karl Nehammer.