Nachdem es in der Nacht auf Sonntag zu Chaos an Kärntens Grenzen zu Slowenien gekommen ist, tagt am Montag das Koordinationsgremium der beteiligten Behörden. Im Anschluss informiert Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in einer Pressekonferenz live ab 12 Uhr.

Pressekonferenz ab 12 Uhr:

Am Montag tagt in Klagenfurt das Koordinationsgremium, in dem alle beteiligten Behörden vertreten sind. Bei dieser Sitzung soll die weitere Vorgangsweise an den Grenzen besprochen werden. In einer Aussendung des Landes Kärnten hieß es: "Laut Bundesseite entspricht die stichprobenartige Kontrolle der aktuell geltenden Verordnung über die Einreise nach Österreich, es wurde seitens des Bundes jedoch eine etwaige Änderung der Verordnung in Aussicht gestellt."

Mehr als zehn Stunden Stau am Karawankentunnel

Die am Samstag in Kraft getretene Verordnung des Gesundheitsministeriums hat die Behörden an den Grenzen überrascht. Mehr als zehn Stunden Wartezeit am Karawankentunnel gab es in der Nacht auf Sonntag , bei der Einreise über den Loiblpass waren es sieben Stunden. Schließlich griff Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ein und setzte die Verordnung außer Kraft. Danach entspannte sich die Lage. Kaiser begründete seine Entscheidung mit dem "Menschenwohl", das im Mittelpunkt stehen müsse. "Es kann nicht sein, dass die Gefährdung durch die Kontrollen größer ist als durch das Virus." Er übte deutliche Kritik an der Vorgangsweise des Ministeriums: "Es kann nicht sein, dass die Gefährdung durch Kontrollen größer ist als durch das Virus."

Überrumpelt zeigte sich auch Slowenien. "Die slowenische Polizei wurde über die veränderte Arbeitsweise der österreichischen Grenzbehörden nicht informiert", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Kranj. Man sei "auf eine so langsame und restriktive Arbeitsweise der österreichischen Behörden" nicht vorbereitet gewesen. Auch Kroatien reagierte besorgt. Das kroatische Außenministerium rief dazu auf, so schnell wie möglich eine Lösung für eine schnellere Abfertigung an der Grenze zu finden. Kroatiens Außenminister Grlic Radman kontaktierte seinen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP), die kroatische Botschaft in Wien stehe seit Sonntagmorgen mit dem österreichischen Außenministerium und dem Innenministerium in Kontakt.

Das Gesundheitsministerium versuchte, die Verantwortung auf die lokalen Gesundheitsbehörden zu schieben. Diese seien berechtigt, bei der Einreise zu überprüfen, ob die Vorgaben der Verordnung für die Einreise eingehalten werden. Das bedeute, dass die Behörden vor Ort die Kontrollen auch stichprobenartig durchführen können. "Es gilt, bei den Kontrollen verhältnismäßig vorzugehen, wobei insbesondere die Verkehrslage, die Vermeidung von Staus und die Versorgung der Ein-und Durchreisenden zu berücksichtigen sind", hieß es aus dem Ressort.

