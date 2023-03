Jetzt live - Nationalratssitzung im Namen der Ukraine, Selenskyj bedankte sich bei Österreich

Wolfgang Sobotka machte in seiner Begrüßungsrede für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Verbundenheit von Österreich und der Ukraine deutlich. Bei der Wortübergabe an Selenskyj stellten die Mitglieder der FPÖ Protestschilder mit Aufschriften wie "Neutralität" auf ihr Pult und verließen geschlossen den Saal.

Selenskyj: "Ich bin Österreich sehr dankbar"

Selenskyj hingegen hatte nur gute Worte für Österreich und die Unterstützung die seinem Land bis jetzt zuteil wurde. Er sprach über die katastrophale Situation in der Ukraine und lud alle Regierungsvertreter ein, sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen, um zu sehen, was es heiße tatsächlich mit Russland konfrontiert zu sein. In herzlichen Worten bedankte er sich bei Österreichs Bevölkerung und Regierung für die humanitäre Hilfe, die bisher geleistet wurde.

Der Ausgang des Krieges ist für den Westen bedeutend

Erster Redner nach Selenskyj war der außenpolitische Sprecher der ÖVP, Reinhold Lopatka. Er zollte Selenskyj Respekt und kritisierte die FPÖ für ihr Verhalten. Der Krieg habe eine globale Dimension, die man nicht missachten dürfe. Selenskyis Auftritt im Nationalrat sei selbstverständlich mit der Neutralität vereinbar, versicherte Lopatka. Denn diese beziehe sich nur auf militärische, nicht aber auf humanitäre Aspekte. Auch SPÖ-Mandatar Jörg Leichtfried zollte Selenskyj Respekt und verurteilte den "völkerrichtlichen Angriff Russlands." Und an die Adresse der FPÖ gerichtet sagte er: "Wenn man in einem Jahr 30 ausschließlich prorussische Anträge einbringt, ist das weder ein Signal für Frieden noch für Neutralität."