Jetzt live: Pressekonferenz mit Scholz und Nehammer

Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt kommt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals zu einem bilateralen Besuch nach Österreich. Scholz wird am Freitag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg empfangen. In der Zeit zwischen dem Eintreffen des deutschen Bundeskanzlers am Flughafen um ca. 10 Uhr und der Übersiedelung ins Neue Mozarteum für die PK kann es zu Verkehrsverzögerungen in der Stadt Salzburg kommen.

BILD: SN/APA/BKA/DRAGAN TATIC Nehammer und Scholz treffen sich in Salzburg (Archivbild)

Die PK zum Nachschauen