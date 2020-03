Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Zivildienstministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) berichten über neue Maßnahmen im Pflegebereich wegen der Coronakrise. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier ab 12:55 Uhr im Livestream!

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte ein 100-Millionen-Maßnahmenpaket für die Pflege an, um den Ausfall der 24-Stunden-Pflegerinnen und -Pfleger zu kompensieren. "Ziel ist, Notsituationen abzuwenden." Die Zeiten der Länder-Hotlines werden seinen Informationen nach in den nächsten Tagen ausgebaut. Zudem können Pflegehelfer und Zivildiener derzeit verstärkt aushelfen. Es gehe in Richtung Notfallversorgung.

Quelle: SN