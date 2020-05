Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) stellen die Maßnahmen für die Gemeinden vor, denen Corona ein Loch in den Gemeindesäckel zu fressen droht. Verfolgen Sie den Livestream hier ab 11.30 Uhr!

Ein Gemeindepaket "in einer noch nie dagewesenen Dimension" in der Höhe von einer Milliarde Euro sei geschnürt worden. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montagvormittag. Das Geld solle beispielsweise in den Ausbau von Kindergärten, Sportstätten, Breitbandausbau fließen. Zum einen könne damit die Modernisierung von Kindergärten oder Schulen erreicht werden, zum anderen belebe das die regionale Wirtschaft in einer Zeit der Krise.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ergänzte, "wir unterstützen bestehende Institutionen, aber auch zukünftige". Dazu gehörte neben den schon genannten Projekten auch die Sanierung von Kirchen, Museen, Marterln. Der Projektzeitraum laufe bis September 2021. Die Gelder richten sich demnach nach der Bevölkerungszahl der Städte und Gemeinden, eine Stadt wie Graz kann bis zu 36 Millionen Euro zusätzlich bekommen, Wien bis zu 238 Millionen Euro.

Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister (SPÖ) und Chef des Städtebundes, sagt, er begrüße dieses Investitionspaket der Regierung sehr, weil gleichzeitig Investitionen gefördert würden, aber auch ein Schritt im Bereich der Ökologisierung gemacht werde. Er blitzte jedoch mit seiner Forderung ab, dass die Regierung auch den Gemeinden und Städten bei Ertragsausfällen unter die Arme greifen sollte. Finanzminister Blümel sagte: "Was sicherlich klar ist, wir können die Coronakrise nicht zu 100 Prozent kompensieren".



Quelle: SN