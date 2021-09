Die am Mittwoch von der Regierung angekündigten Corona-Maßnahmen stießen erwartungsgemäß auf scharfe Kritik bei der FPÖ. In einer Pressekonferenz heute, Donnerstag, ab 11 Uhr will Parteichef Herbert Kickl ausführlich Stellung nehmen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH FPÖ-Parteichef Herbert Kickl.