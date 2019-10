Die Sondierungen nach der Nationalratswahl gehen in die nächste Phase. Ab Donnerstag wird in Teams gesprochen. Erster Gast der bei der Wahl siegreichen Volkspartei ist die SPÖ. Beide Parteien haben sechsköpfige Verhandlungsteams nominiert, an deren Spitze die Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) stehen. Am Freitag folgen dann Grüne und NEOS.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Erste Gespräche fanden vergangene Woche statt