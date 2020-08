Kanzler Sebastian Kurz gibt in einer Erklärung zur Coronalage Durchhalteparolen aus. Die Wintermonate werden wohl noch zur Herausforderung. Laut Kurz gibt es aber auch Hoffnung. Und er richtet eine Bitte an die Bürger.

Seit einem halben Jahr hat das Coronavirus Österreich und die Welt fest im Griff. Die zweite Welle an Coronainfektionen kündigt sich laut Experten schon an und es stellt sich die Frage: Wie wird der Herbst aussehen? Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag in einer Erklärung gesagt, wie die nächsten Monate in der Coronakrise aussehen könnten. Dass sich die Lage nochmals verschlechtert und die Regierung bei den Anti-Corona-Maßnahmen nachschärft, ist auch laut Kurz nicht ausgeschlossen: "Nächste Woche werden wir die aktuelle Coronalage in der Bundesregierung evaluieren und einschätzen, ob die Ansteckungssituation in Österreich eine stabile bleibt oder ob es zu einem weiteren Anstieg kommt und es daher weitere Maßnahmen braucht", sagte er am Freitag.

Coronakrise könnte kürzer sein als gedacht

Man werde gegebenenfalls auf steigende Infektionszahlen reagieren. "Es werden Wellenbewegungen sein, mit Erfolgen und Rückschlägen, mit Verschärfungen und Lockerungen. Wir werden dabei stets nach dem bewährten Zugang agieren - so viel Freiheit wie möglich, so viele Einschränkungen wie notwendig", sagt Kurz.

Aber Kurz sagt auch, dass die Coronakrise kürzer dauern könnte als noch im Frühjahr gedacht. "Es ist aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass wir bereits nächsten Sommer zu unserer gewohnten Normalität zurückkehren werden können. Laufende Fortschritte in der Entwicklung von Schutzimpfungen und Behandlungen sowie immer schnellere Testmethoden sollten dies möglich machen", sagte Kurz. "Der nächste Sommer kann schon ein normaler Sommer werden."

Man wisse heute wesentlich mehr über das Virus, was Ansteckung und die Behandlung betreffe. "Das ist schon ein wichtiger Fortschritt."

Bisher sei Österreich gut durch diese Krise gekommen. Das liege vor allem am großen Zusammenhalt in der österreichischen Bevölkerung, betonte der Kanzler. "Und dafür möchte ich auch Ihnen danken, sehr geehrte Damen und Herren." Gleichzeitig richtete Kurz eine Bitte an die Bürger: "Seien wir auch diesen Herbst und Winter so diszipliniert wie möglich. Wenn wir die Grundregeln einhalten - allen voran den nötigen Abstand -, dann können wir auch diese herausfordernde Phase gemeinsam gut überstehen."



Besuchsverbote in Pflegeheimen soll es nicht mehr geben

Was im Frühjahr vielen Pflegeheimbewohnern, Spitalspatienten und deren Angehörigen schwer zu schaffen machte, soll sich selbst bei steigenden Infektionszahlen im Herbst und Winter nicht wiederholen: die damals verhängten und seither vielfach scharf kritisierten Besuchsverbote.

Demnach wird gemeinsam mit den Ländern derzeit daran gearbeitet, so sichere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Besuche in Heimen und Spitälern weiterhin möglich sind. Dem Vernehmen nach ist da u. a. an Schnelltests für Besucher gedacht. Die Einsamkeit im Alter sei schon ohne Coronakrise ein drängendes Problem gewesen, so Kurz. Die Pandemie habe es aber massiv verschärft. Deshalb wolle man mit den Ländern einen Pakt schließen, der Alterseinsamkeit vorbeuge oder sie bekämpfe.

Heimische Produkte sollen vermehrt konsumiert werden

Ein weiterer Plan der Regierung: Da die Coronakrise gelehrt habe, wie wichtig die Eigenversorgung eines Landes sei, wolle man bei Lebensmitteln "mit gutem Beispiel vorangehen" und auf regionale Erzeugnisse umstellen. Das sei gut für die landwirtschaftlichen Betriebe und gut für die Umwelt. In der öffentlichen Beschaffung - etwa für die Kantinen von Heer und Polizei - soll künftig viel stärker zu heimischen Erzeugnissen gegriffen werden. Das wünscht sich der Kanzler für alle öffentlichen Einrichtungen, vom Kindergarten bis zum Krankenhaus. "Das ist gesund, schützt das Klima, ist gut für die Landwirtschaft und gibt Sicherheit in Zeiten der Krise. Die öffentliche Hand wird hier mit gutem Beispiel vorangehen und künftig in öffentlichen Kantinen, wann immer möglich, regional einkaufen. Wenn wir es alle gemeinsam erreichen, dass 20% mehr regionale Produkte gekauft werden, dann schafft das 46.000 neue Arbeitsplätze und 4,6 Mrd. Euro mehr regionale Wertschöpfung", sagte Kurz.