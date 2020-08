Bei öffentlichen Einkäufen soll auf regionale Lebensmittel umgestellt werden, Besuchsverbote in Heimen und Spitälern will man vermeiden.

Pressekonferenz ab 10.30 Uhr:

Was im Frühjahr vielen Pflegeheimbewohnern, Spitalspatienten und deren Angehörigen schwer zu schaffen machte, soll sich selbst bei steigenden Infektionszahlen im Herbst und Winter nicht wiederholen: die damals verhängten und seither vielfach scharf kritisierten Besuchsverbote. Das wird, wie die SN erfuhren, einer der Punkte sein, die Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in seiner Rede am Freitag verkündet.

Demnach wird gemeinsam mit den Ländern derzeit daran gearbeitet, so sichere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Besuche in Heimen und Spitälern weiterhin möglich sind. Dem Vernehmen nach ist da u. a. an Schnelltests für Besucher gedacht. Die Einsamkeit im Alter sei schon ohne Coronakrise ein drängendes Problem gewesen, so Kurz. Die Pandemie habe es aber massiv verschärft. Deshalb wolle man mit den Ländern einen Pakt schließen, der Alterseinsamkeit vorbeuge oder sie bekämpfe.

Heimische Produkte sollen vermehrt konsumiert werden

Ein weiterer Plan der Regierung: Da die Coronakrise gelehrt habe, wie wichtig die Eigenversorgung eines Landes sei, wolle man bei Lebensmitteln "mit gutem Beispiel vorangehen" und auf regionale Erzeugnisse umstellen. Das sei gut für die landwirtschaftlichen Betriebe und gut für die Umwelt. In der öffentlichen Beschaffung - etwa für die Kantinen von Heer und Polizei - soll künftig viel stärker zu heimischen Erzeugnissen gegriffen werden. Das wünscht sich der Kanzler für alle öffentlichen Einrichtungen, vom Kindergarten bis zum Krankenhaus. Und er hat dazu auch ein Rechenbeispiel parat: Würden alle Österreicher um 20 Prozent mehr regionale Lebensmittel kaufen, würde das 46.000 neue Arbeitsplätze schaffen; und 4,6 Mrd. Euro an regionaler Wertschöpfung.

Dem Land Oberösterreich stellt der Kanzler eine technische Uni mit den Schwerpunkten Digitalisierung und digitale Transformation in Aussicht. Auch das wird mit der Pandemie begründet. Sie habe gezeigt, wie rasch die Digitalisierung voranschreite. Kurz zu den "Oberösterreichischen Nachrichten": "Wenn wir es schaffen, die benötigten Fachkräfte hier im Land auszubilden, ist das in der Zukunft ein unschätzbarer Standortvorteil."