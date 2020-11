Viele Menschen halten sich in Wien offenbar an den Aufruf, auch am Tag nach dem Anschlag zuhause zu bleiben und nicht rauszugehen. In den U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen herrschte oft völlige Stille. Auch in den wenigen offenen Geschäften im ersten Bezirk war sehr wenig los. Bürgermeister Michael Ludwig informiert in einer Pressekonferenz ab 14:55 Uhr über die aktuelle Lage - zu sehen hier im Livestream!

SN/APA/HANS PUNZ Die Stimmung ist angespannt