Drei Jahre nach der letzten Erhebung werden heute, Dienstag, die Ergebnisse der PISA-Studie 2018 präsentiert. Verfolgen Sie die Pressekonferenz aus dem Bildungsministerium hier ab 9.25 Uhr im Livestream!

Für das Programme for International Student Assessment (PISA) wurden weltweit rund 600.000 Schüler im Alter von 15 bzw. 16 Jahren in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet.

Aus Österreich nahmen rund 7.000 Schüler aus ca. 300 Schulen teil. Das sind knapp zehn Prozent des Altersjahrgangs. Haupttestgebiet war diesmal das Lesen - das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Fragen aus diesem Bereich kamen. Bei der letzten PISA-Studie 2015 lagen die Ergebnisse der 15- bis 16-jährigen Österreicher im Lesen signifikant unter dem OECD-Schnitt, in der Mathematik signifikant darüber und in den Naturwissenschaften in etwa im Durchschnitt der OECD-Länder.

Quelle: APA