Nach der Ankündigung des Rückzugs von drei seiner Abgeordneten nimmt JETZT-Listengründer Peter Pilz in einer Pressekonferenz ab 11.55 Uhr Stellung - hier im Livestream!

Was bleibt von der Liste Pilz?

Erst gaben am Dienstag die drei Abgeordneten Wolfgang Zinggl, Bruno Rossmann und Alfred Noll bekannt, dass sie im Herbst nicht mehr für die Liste Jetzt kandidieren werden. Kurz darauf tat es ihnen Stephanie Cox, Jetzt-Sprecherin für Bildung, gleich.

Und zu guter Letzt kündigte noch Mandatarin Alma Zadić via Facebook an, im Herbst nicht mehr für die Pilz-Liste, sondern für die Grünen kandidieren zu wollen. Außer Parteigründer Peter Pilz und Parteichefin Maria Stern bleibt von der Liste Jetzt also kaum noch etwas übrig. Laut aktuellen Umfragen dürfte sie den Wiedereinzug ins Parlament nicht mehr schaffen.

Quelle: SN