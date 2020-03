Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) spricht Dienstagvormittag über die weiteren Schritte und Maßnahmen für Schulen und Universitäten infolge der Coronakrise. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 11.30 Uhr im Livestream.

Seit Mitte März sind Schulen und Universitäten in Österreich geschlossen. Lediglich für Schüler in den Volksschulen und Unterstufen, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, wird Betreuung angeboten. Das Homeschooling mittels digitaler Angebote werde gut angenommen, resümierte Bildungsminister Faßmann vergangenen Woche. Dennoch stehen Eltern, Lehrer und vor allem Schüler vor Belastungsproben. Viele fragen: Wann wird die Rückkehr in die Schulen möglich sein?

Bereits am 11. März hieß es angesichts damals noch bevorstehender Schulschließungen: "Die Schul-Maßnahmen gelten vorerst bis einschließlich der Osterferien", wie Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete. Somit würden die Bildungseinrichtungen ab 13. April wieder ihre Pforten öffnen. Derzeit gilt es zwar als offensichtlich, dass die Schulen auch bis weit nach Ostern geschlossen bleiben. Offiziell ist das bisher aber nicht. Am Montag sagte Sebastian Kurz in der Pressekonferenz zu weiteren möglichen Schritten: "Schulen und Universitäten werden sicher erst nach den Geschäften öffnen." Wann dies der Fall sein wird, bleibt vorerst offen.

Notmatura, Durchschnittsmatura, Stressmatura?

Ein Thema, das Schülern, Eltern wie Lehrern besonders unter den Nägeln brennt, ist der Fahrplan für die Zentralmatura, die eigentlich im Mai und Juni stattfinden sollte. Nun stehen mehrere Optionen im Raum. Nach derzeitigem Stand soll die Matura zwei Wochen später als geplant abgehalten werden. Korrekturintensive Fächer wie Deutsch und Englisch werden vorgezogen, das gefürchtete Fach Mathematik soll zum Schluss folgen. Im mündlichen Teil soll auf die Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit verzichtet werden, außer wenn eine negative Note in dem Fach droht. Dennoch herrschen aktuell viele Unsicherheiten. Auch der Ausfall der Maturaprüfungen stand bereits im Raum. Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike sprach sich jedoch strikt dagegen aus: "Wir wollen nicht der Jahrgang sein, dem vorgehalten wird, die Matura geschenkt bekommen zu haben."

Doch die derzeit vorherrschenden Umstände machen eine Abhaltung nicht einfach. Der Salzburger Schülervertreter Julian Kroske startete etwa eine Petition für die "Durchschnittsmatura" und hat bereits mehr als 9000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. Hier bei soll die Durchschnittsnote der vergangenen Jahre für das Maturazeugnis herangezogen werden. In der aktuellen Ausnahmesituation und angesichts schlecht funktionierender Onlinetools sei die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung nicht zumutbar, sagte Kroske.

