Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober informierten am Dienstagvormittag die Öffentlichkeit über Aktuelles zum Coronavirus - hier ab 11 Uhr im Livestream!

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trat nach Ostern um ein Stück entspannter vor die Presse als zuletzt. "Die Krise ist noch lang nicht überstanden, aber wir konnten in Österreich das Schlimmste verhindern", sagte er. Und er sei froh darüber, dass nun mit der Öffnung der kleineren Geschäfte ein Schritt Richtung Normalität gemacht werden könne. Sein Ziel sei, nicht nur humanitär besser durch die Krise zu kommen als andere Staaten, sondern auch wirtschaftlich. "Unser Zugang in den nächsten Monaten wird sein: So viel Freiheit wie möglich, so viele Einschränkungen wie nötig. Sollten sich die Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, werden wir die Notbremse ziehen."



Künftig soll es nach Informationen von Kurz bei den Testungen einen Schwerpunkt bei den besonders gefährdeten Menschen geben. Froh zeigte er sich, dass das Modell der Kurzarbeit gut angenommen werde.

Auf die Frage, warum Kindergärten und Schulen erst Mitte Mai wieder aufsperren und dass es Kritik daran gebe, sagte der Bundeskanzler, Österreich gehe seinen eigenen Weg. Die Priorität bei den Maßnahmen liege auf der Wirtschaft, auf der Öffnung der Geschäfte, um die Arbeitslosigkeit nicht noch weiter in die Höhe schnellen zu lassen. Es gehe um mehr als eine Million Schüler und Schülerinnen und gerade Kinder würden es nicht so leicht schaffen, Abstand zu halten und die Schutzmasken zu tragen. Ende April werde eine Entscheidung getroffen, ob die Schulen und Kindergärten dann auch wirklich Mitte Mai aufgesperrt werden können.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sagte, Sport im Freien sei als gesundheitliche Maßnahme erwünscht. Ab Mittwoch gebe es diesbezüglich Lockerungen auch bei Sportstätten, vor allem bei Sport, der im Outdoorbereich stattfinden könne. Auch bei der Kultur werde es bald Lockerungen geben, diesbezüglich gebe es Ende der Woche Informationen. "Einschränkungen so viele wie notwendig, aber soviele Freiheiten wie möglich." Im Sport- und Kulturbereich werde an Hochdruck an Entschädigungsmodellen gearbeitet, betonte er. "Ziel ist, dass niemand mit seinen Schäden und Kosten allein zurück bleibt."



Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) machte Mut für die zweite Etappe in der Bekämpfung des Coronavirus, die nun vor den Österreichern und Österreicherinnen stehe. Der Mund- und Nasenschutz müsse weiter getragen werden und auch die Abstandsregeln eingehalten werden, um nicht die "Notbremse" ziehen zu müssen. Er zeigt sich optimistisch, dass das Virus dann unter Kontrolle gehalten werden kann, "und daran arbeiten wir mit aller Konsequenz". In den letzten Tagen hätten sich die Zuwachsraten bei Covid-19-Erkrankungen dramatisch verringert, "wir sind beim bisherigen Wert o,8 %, Ziel ist natürlich 0,0%." "Zu Beginn alle drei Tage eine Verdoppelung, momentan sind wir bei über 90 Tagen."



Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zog nach dem Wochenende Bilanz, 2000 Leute wurden demnach angezeigt, "aber im Großen und Ganzen haben sich die Menschen vorbildlich an die Vorgaben der Regierung gehalten".

Quelle: SN