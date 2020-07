Am Montag ab 9.55 Uhr werden in Wien die Ergebnisse der heurigen Matura präsentiert - verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream.

Sowohl in der AHS wie auch in der BHS wurden äußerst hohe Quoten von positiven Matura-Abschlüssen erzielt. Wie bei der Pressekonferenz am Montagvormittag bekannt gegeben wurde, wurde in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik Prozentsätze positiver Abschlüsse zwischen 97,5 und 99,6 Prozent erzielt. Damit liegen die Bestehensquoten heuer in allen Fächern bei annähernd 100 Prozent. Grund dafür ist die Corona-Regelung, die eine Kombination der Matura-Note mit der Jahres-Note vorgesehen hat. Die Salzburger Schülerinnen und Schüler haben übrigens vor allem im Fach Mathematik im Vergleich sehr gut abgeschnitten. Weitere Detail-Informationen folgen.

Im zweiten Teil der Pressekonferenz gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) einen Ausblick auf künftige Änderungen bei der Mathematik-Zentralmatura. So sollen etwa weitere Qualitätskriterien erstellt und noch enger mit den sogenannten Item Writern zusammengearbeitet werden.

Livestream der Pressekonferenz:

Quelle: SN