Am Freitagvormittag präsentieren Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) in einer Pressekonferenz die bisherigen Ermittlungsergebnisse zu den Ausschreitungen in Wien.

SN/APA/HANS PUNZ Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab.