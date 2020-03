Frauenministerin Susanne Raab, Justizministerin Alma Zadic und Familienministerin Christine Aschbacher werden sich heute, Mittwoch, zu frauen- und familienpolitischen Aspekten im Zusammenhang mit der Coronakrise an die Öffentlichkeit wenden. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 12 Uhr im Livestream.

Pressekonferenz zu Frauen- und Familienpolitik in der Coronakrise:

Maßnahmenpaket gegen häusliche Gewalt

Angesichts der von der Regierung und den Ländern verordneten Bewegungseinschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus befürchten Experten eine Zunahme der Fälle von häuslicher Gewalt, die sich oftmals gegen Frauen und Kinder richtet. Um dem entgegenzuwirken, haben Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bereits am vergangenen Donnerstag ein Maßnahmenpaket vorgestellt.

Die Quarantäne sei kein rechtsfreier Raum, stellte Frauenministerin Susanne Raab klar. "Die Krise ist kein Freibrief für häusliche Gewalt. Wir gehen mit aller Härte gegen jeden vor, der Frauen und Kinder angreift." Auch Zadic bekräftigte: Die strafrechtliche Verfolgung der Täter bzw. Gefährder sei weiter gesichert, Betretungsverbote und Wegweisungen würden weiter durchgeführt werden. Obwohl die Gerichte während der Ausgangsbeschränkungen auf Notbetrieb umgestellt haben, werden Untersuchungshaften bei Gewaltausgaben nach wie vor verhängt werden. Sollte es zu Engpässen in Frauenhäusern kommen, hätten alle Landesregierungen zugesichert, ihre Kapazitäten - etwa mit dem Bereitstellen von Übergangswohnungen - zu erhöhen, sagte die Familienministerin noch vergangene Woche.

Auch für getrennt lebende Eltern gab es in der vergangenen Woche große Verunsicherung. Das Justizministerium vermeldete, dass es während der Coronakrise kein Besuchsrecht für Scheidungskider gebe. Im Anschluss daran lenkte die Ministerin Zadic aber ein und stellte klar: "Kinder, die schon bisher zur Hälfte in dem einen und zur Hälfte in dem anderen Haushalt lebten, können daher wie gewohnt wechseln. Ebenso sind die üblichen Wochenendkontakte oder stundenweisen Kontakte mit einem Elternteil durch die Verordnung nicht eingeschränkt."

Die Ausgangsbeschränkungen stellen Familien insgesamt vor neue Herausforderungen. Online-Schooling, Home Office und Betreuung rund um die Uhr in zum Teil beengten Wohnungen schaffen Raum für Konflikte. Die Ministerinnen informiere nun über die aktuelle Lage und mögliche Hilfsmaßnahmen von Seiten der Regierung.

Quelle: SN