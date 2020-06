Nach dem Pressefoyer um 9 Uhr will die Regierung über die aktuelle Lage hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie informieren. Manche Branchen erwarten sich Lockerungen, Virologen mahnen jedoch vor "sorglosem Umgang".

Pressestatement nach dem Ministerrat ab 9 Uhr:

Die Zahl der in Österreich aktiv Erkrankten ist zuletzt wieder deutlich angestiegen. Nachdem diese vor zwei Wochen bereits unter 400 lag, sind sie am Montag auf exakt 600 hinaufgegangen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zeigte sich in einem Pressestatement über die regionalen Ausbrüche "in Sorge". Die Virologin Monika Redlberger-Fritz (MedUni Wien) warnte ebenfalls davor, dass die Bevölkerung zu "sorglos" mit dem Virus umgehe. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am Montag im Puls4 "Sommergespräch": "Wir werden die Schutzmasken noch brauchen. Bis zum Tag, an dem es einen Impfstoff oder ein Medikament gegen das Virus gibt, wird es noch viele Phasen nach vorne, aber auch noch viele Rückschläge geben."

Dennoch gelten ab Mittwoch, 1. Juli, gewisse Lockerungen: So ist jeder Sport - auch in der Gruppe - wieder erlaubt. Die Maskenpflicht für Kellner fällt ebenso wie die Sperrstunde für Veranstaltungen bis 100 Personen. Ab September sollen unter bestimmten Voraussetzungen Events im Freien mit bis zu 10.000 und drinnen mit bis zu 5.000 Teilnehmern wieder möglich sein.

Indes warten einige Branchen bislang vergeblich auf Lockerungen - an vorderster Front die Nachtgastronomie. Bis Ende der Woche wolle die Regierung eine Öffnungsperspektive für Bars und Diskotheken geben, hieß es aus dem Gesundheitsministerium.

