Am Freitagnachmittag will die Bundesregierung Erleichterungen hinsichtlich der Coronaregeln bekannt geben. Dies betrifft vor allem die Maskenpflicht, die deutlich entschärft werden soll. Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 14 Uhr im Livestream.

Wie die SN am Donnerstag berichteten, sollen die Maskenpflicht sowie die Regelungen in der Gastronomie gelockert werden. So soll etwa die Sperrstunde bis 1 Uhr nachts ausgeweitet werden und die Vier-Personen-pro-Tisch-Regelung in der Gastronomie soll ebenfalls fallen. Die Details wollen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) sowie Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) am frühen Freitagnachmittag verkünden.

Pressekonferenz ab 14 Uhr im Livestream:

