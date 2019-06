Am Mittwoch steht die Vorstellung der neuen Regierung im Parlament an. Einige Parteien wollen das neue freie Spiel der Kräfte nutzen, um mit Themen wie dem Schutz des Wassers, dem Papamonat oder dem Rauchverbot zu Punkten.

Der 29. September steht als Wahltermin für die vorverlegte Nationalratswahl nun fest. SPÖ und FPÖ haben am Dienstag im parlamentarischen Verfassungsausschuss einen Abänderungsantrag eingebracht, mit dem sie sicherstellen, dass der Neuwahlantrag erst per 3. Juli in Kraft tritt. Infolge des Fristenlaufs ist somit kein Wahltermin vor dem 29. September mehr möglich. Die ÖVP hätte lieber bereits am 15. September gewählt, doch SPÖ und FPÖ hoffen, dass sie in einem länger dauernden Wahlkampf die Chance haben, den Umfragerückstand zur ÖVP aufzuholen.

Neue Regierung wird vorgestellt

Protokollarischer Höhepunkt der Parlamentswoche ist die Vorstellung der neuen Regierung im Parlament am Mittwoch. Ein solcher Auftritt des gesamten Kabinetts möglichst knapp nach der Angelobung ist üblich, weil die Regierung ja nicht nur das Vertrauen des Bundespräsidenten, sondern auch des Nationalrats genießen muss. Der Termin im Parlament dient also dem ersten offiziellen Kennenlernen von Regierung und Nationalrat.

Trinkwasser und Papamonat

Da im Nationalrat seit dem Ende der Koalition das "freie Spiel der Kräfte" herrscht, versuchen die einzelnen Parteien, ein paar ihrer Lieblingsanliegen zu realisieren. Bei der SPÖ ist das - neben dem Privatisierungsverbot für das Trinkwasser - der Rechtsanspruch auf einen Papamonat für alle Väter. Einen solchen gibt es derzeit nur für Bundesbedienstete. Auch die Regierung plante den Papamonat für alle, stieß aber auf Widerstand der Wirtschaft und hat das entsprechende Gesetz noch nicht beschlossen. Fraglich ist, ob der nunmehrige Vorstoß der SPÖ nicht den Wunsch des Bundespräsidenten konterkariert, in der Übergangszeit teure Beschlüsse und Wahlzuckerl zu vermeiden. Auch ihren angekündigten Antrag auf ein totales Rauchverbot in der Gastronomie will die SPÖ einbringen.

Ringen um gemeinsame Linie beim Rauchverbot

Auch die kleineren Parteien wollen das durch den Koalitionsbruch möglich gewordene "freie Spiel der Kräfte" nutzen. Neos und Liste Jetzt planen eine ganze Reihe von Initiativen während der kommenden Plenartage. Gerungen wird um eine gemeinsame Linie beim Rauchverbot. Am Mittwoch sollen sich dazu die Gesundheitssprecher der Fraktionen mit Ausnahme der Freiheitlichen treffen, wie die APA erfuhr.

An vorderster Stelle bei den Neos-Anliegen steht ihr Antrag zu einem unabhängigen Bundesstaatsanwalt. Erneut aufgekommen ist die Forderung durch die Causa rund um den ehemaligen Generalsekretär im Justizministerium, Christian Pilnacek, und das rasch eingestellte Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen ihn. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger will mit einem solchen nicht weisungsgebundenen Staatsanwalt ebensolche Fälle verhindern.

Welcher Antrag macht das Rennen?

Die Liste Jetzt hofft auf Zustimmung zu ihrem Antrag, der die Ministeranklage zum Minderheitsrecht machen soll. Dafür ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat notwendig, die noch nicht gesichert ist. Jedenfalls eine Mehrheit erhalten dürfte das Rauchverbot - allerdings ist die Frage, welcher Antrag das Rennen machen wird. Vorlagen der Neos und Liste Jetzt liegen bereits im Nationalrat, die SPÖ plant, wie berichtet, einen eigenen Antrag.

