In den Schulen Ostösterreichs wird es in der Woche nach Ostern wieder Distance Learning geben. Das gaben die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am Mittwoch bekannt. Am Donnerstag ab 9 Uhr gibt der zuständige Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) gemeinsam mit der Virologin Monika Redlberger-Fritz einen Ausblick auf die Schule nach Ostern und zieht eine Testbilanz.

SN/APA/ÖAW/DANIEL HINTERRAMSKOGLER Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).