Pressekonferenz der Regierung:

Die Politik steht vor einem Dilemma. "Virologisch gesehen wäre es das Vernünftigste, alles zuzusperren", sagte am Sonntag Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Allerdings gebe es in der Bevölkerung immer weniger Bereitschaft, sich an den Lockdown zu halten, der zudem schon "sehr starke Kollateralschäden" verursache, etwa im sozialen und psychologischen Bereich, so Ludwig.

In diesem Spannungsfeld wollen Bundesregierung, Landeshauptleute und Experten am Montag die nächste Phase des Lockdowns ab dem 8. Februar planen. Ein Ende des Lockdowns wird es nicht geben, das haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits im Vorfeld bekannt gegeben. Als Grund nennen sie das gefährliche Briten-Virus. Daher soll es sogar weitere Verschärfungen geben. Gedacht ist an strengere Einreisebeschränkungen und Grenzkontrollen, um die Verbreitung ausländischer Mutationen besser einschränken zu können.

Öffnungsschritte im Bildungsbereich geplant

Im Gegenzug soll es aber auch gewisse Öffnungsschritte geben. Erster Kandidat dafür ist der Bildungsbereich. Die Schulen sollen im Schichtbetrieb wieder öffnen, sodass jeweils nur die Hälfte der Schüler anwesend ist. Auch soll vermehrt getestet werden. Der Druck auf die Regierung, diese Öffnung der Schulen zuzulassen, ist groß. Zurufe, mit der Öffnung zu starten, kamen in diesen Tagen unter anderem aus Tirol und Oberösterreich. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig betont, eine Öffnung der Schulen sei Voraussetzung für alle weiteren Öffnungsschritte. Denn nur dann hätten etwa die Eltern, die im Handel tätig seien, die Gewissheit, dass ihre Kinder nicht allein daheim säßen, sondern gut betreut würden.

Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner tritt für eine Öffnung der Schulen ein, ist aber sonst gegen jeden weiteren Öffnungsschritt. "Jetzt zu lockern bedeutet, die Bevölkerung einem nicht kontrollierbaren Risiko auszusetzen", warnte die Epidemiologin. Die Zahlen seien immer noch doppelt so hoch, wie sie sein sollten. Daher sollten Handel, Dienstleister, Sport- und Kultureinrichtungen weiter geschlossen bleiben, rät Rendi-Wagner.

Handel steht vor Teilöffnung

So hart will die Regierung aber offenbar nicht sein. Vor der Entscheidung am Montag zeichneten sich gewisse Öffnungsschritte im Handel ab, vermutlich mit FFP2- Masken-Pflicht und Zwei-Meter-Abstand. Unter der Bedingung von regelmäßigen Tests sollen auch körpernahe Dienstleister wie Friseure ab 8. Februar wieder aufsperren dürfen. Ob es hier zu einer Testpflicht kommt, ist noch unklar.

Als Öffnungskandidaten waren zuletzt auch die Museen und Tiergärten genannt worden. Wie es mit den Skigebieten weitergeht, dürfte am Montag ebenfalls Gegenstand der Beratungen sein. Nach den Vorfällen der vergangenen Wochen hatten sich die Stimmen gemehrt, die ein Schließen der Skigebiete verlangen. Wiens Bürgermeister Ludwig sagte dazu am Sonntag in der ORF-"Pressestunde": "Mir geht es in Wien nicht besser, weil in Tirol oder Vorarlberg keiner Ski fahren darf." Die Bewegung an der frischen Luft sei prinzipiell zu begrüßen, problematisch seien eher die anschließenden Feiern oder andere Zusammenkünfte.

Infektionszahlen sind weiter zu hoch

Die Infektionszahlen sinken zwar leicht, sind aber weit entfernt von dem, was die Regierung erhofft hatte. Von Samstag auf Sonntag wurden 1190 Neuinfektionen gemeldet. Das waren etwas weniger als in den Tagen zuvor, allerdings werden die Wochenendzahlen meist in der folgenden Woche durch Nachmeldungen nach oben korrigiert. Auch am Montag wurden mehr als 1100 neue Fälle gemeldet. Der Sieben-Tages-Schnitt betrug somit 1.400 Neuinfektionen täglich - und somit doppelt so viele, wie als Zielvorgabe für das Ende des harten Lockdowns ausgegeben wurden. Gleichzeitig verbreiten sich die infektiöseren Virusvarianten, wie die Briten-Mutation, in Österreich immer mehr und machen den Erfolg des aktuellen Lockdowns teilweise zunichte. In Ostösterreich, so die Befürchtung, könnte der Anteil der Infektionen mit der britischen Variante im zweistelligen Prozentbereich liegen - mit steigender Tendenz. 1676 am Coronavirus Erkrankte befanden sich am Sonntag in Spitalsbehandlung, 299 davon auf Intensivstationen.

Impfplan wird angepasst

Ein zentrales Thema bei der Sitzung von Regierung und Landeshauptleuten wird auch die Anpassung des österreichischen Impfplans sein, nachdem das Nationale Impfgremium am späten Sonntagabend seine Empfehlungen zum Einsatzbereich des Impfstoffes von AstraZeneca abgegeben hat.

Nach dem Urteil der Experten ist das Vakzin für über 65-Jährige zwar in puncto Sicherheit unbedenklich. Offen bleibe aber die Frage nach der Wirksamkeit bei Senioren, weil es dafür noch zu wenig Daten aus den klinischen Studien gebe.

Das Gremium empfiehlt daher den Impfstoff von AstraZeneca einstimmig nur für 18- bis 64-Jährige. Für Senioren und Hochrisikopatienten solle aber ein mRNA-Impfstoff verwendet werden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) begrüßten in einer Stellungnahme die Empfehlung des Gremiums: Mit der Zulassung durch die EMA und der Entscheidung des Nationalen Impfgremiums könne man nun "sehr rasch, möglichst ab dem 7. Februar, mit dem dritten zugelassenen Impfstoff in Österreich starten." Die Entscheidung des Expertengremiums soll mit den Landeshauptleuten diskutiert und der österreichische Impfplan auf die neuen Rahmenbedingungen abgestimmt werden. Dieser werde "noch in der ersten Wochenhälfte beschlossen und veröffentlicht."