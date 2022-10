Nationalrat beschließt Strompreisbremse

Der Nationalrat nimmt am Donnerstag erstmals den Budgetentwurf von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) durch. In der so genannten "Ersten Lesung" analysieren die Klubs am Tag nach der Budgetrede das Zahlenwerk, ehe dieses zur weiteren Behandlung in den zuständigen Ausschuss wandert. Bedeutendster Beschluss der Donnerstag-Sitzung ist die Strompreisbremse.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR "Erste Lesung" zum Budget am Donnerstag