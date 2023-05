Nationalrat mit Pflegelehre und Ende der Corona-Kurzarbeit

Der Nationalrat beschließt am Donnerstag einige Neuerungen in der Pflege. Sie wird als Lehrberuf etabliert, mit drei- bzw. vierjähriger Ausbildung zur Pflegeassistenz bzw. Pflegefachassistenz. Den Bonus für pflegende Angehörige bekommen nun auch jene, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben. Beendet werden die Regeln für die Corona-Kurzarbeit, etwa was die Möglichkeit einer abweichenden Beihilfenhöhe betrifft, und zwar mit Ende September.

Pflege im Fokus des Nationalrats

Sitzung im Nationalrat: