Der Nationalrat beschließt in einer Sondersitzung heute, Montag, noch einmal die eingeschränkte Anhebung der "Luxuspensionen". Am Vormittag wurde die Materie erneut dem Sozialausschuss zugewiesen, um 12.30 Uhr startet die Plenardebatte. Im Mittelpunkt der Sitzung steht aber die Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker. Zudem will man rechtlich Vorsorge treffen, um die Nutzung etwa von Handel und Restaurants an (negative) Corona-Tests binden zu können.

SN/APA/ROBERT JAEGER FPÖ misstraut dem Kanzler