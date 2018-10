Live: Nationalrats-Sondersitzung zum Thema Grenzkontrollen

Dass die Regierung eine Fortsetzung der Grenzkontrollen plant, erbost die NEOS so sehr, dass sie am Freitag zu einer Sondersitzung des Nationalrats laden haben lassen. Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger meint in der Begründung der dazu gehörigen "Dringlichen Anfrage" in Richtung ÖVP und FPÖ: "Sie bauen eine Mauer um Österreich und schotten uns ab."

SN/APA (Archiv/Schlager)/ROLAND SCH Meinl-Reisinger sieht Abschottung Österreichs