Die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sollen wie geplant ab nächster Woche fallen und dann nur mehr für Ungeimpfte gelten. Verfolgen Sie hier die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels im Livestream!

Präsentation der Ergebnisse im Livestream ab ca. 13.45 Uhr

Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte eingangs, wie wichtig der Austausch zwischen den Parteien und das Aufeinander-Zugehen in der Gesellschaft sei. Der Weg aus der Pandemie sei noch immer noch das Impfen. "Es geht um den gemeinsamen Kampf gegen das Virus." "Das Virus verschafft uns eine Atempause. Die wollen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Wir haben fallende Infektionszahlen, aber die Chance nutzen wollen." Der Lockdown für Ungeimpfte bleibe weiter aufrecht, "das ist eine beschwerliche Maßnahme", aber durch die Impfung könne diese Mühsal beiseite geschoben werden. Nehammer spricht von "Öffnungsschritten mit Sicherheitsgurt".

Der Corona-Gipfel bringt ein regional unterschiedliches Vorgehen bei den Öffnungsschritten nach dem Lockdown-Ende ab Samstag. Während das Burgenland, Tirol und Vorarlberg ab Sonntag komplett öffnen, sperren in Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe erst am 17. Dezember auf. An diesem Tag geht wohl auch Oberösterreich aus dem Lockdown.

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sagt, die Welle sei zwar gebrochen, aber letztlich führe nur die Impfung aus der Pandemie. "Wir laden alle Ungeimpften ein, sich jetzt impfen zu lassen, nicht erst bei Einführung der Impfpflicht." Für Geimpfte und Genesene werde geöffnet, aber unter den "schärfsten Sicherheitsvorkehrungen", wie eben dem Tragen einer FFP2-Maske. Er zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis, auch im Namen der Landeshauptleute.

In Wien bleibt die Gastro wie angekündigt bis 20. Dezember zu. Festgelegt wurden seitens des Bundes Mindeststandards, die Länder können je nach Bedarf strenger vorgehen. Einzelne - wie Wien - haben ja schon im Vorfeld angekündigt, zumindest Teilbereiche erst später zu öffnen. Neben den genannten Bundesländern noch nicht entschieden ist das Vorgehen Kärntens.

Die bundesweite Mindestregelung erlaubt es den Ländern, nach dem Lockdown-Ende wieder alle Bereiche (Handel, Dienstleister wie Friseure, Gastronomie, Tourismus, Kultur, Sport) außer der Nachtgastronomie für Geimpfte und Genesene zu öffnen - allerdings mit Schutzmaßnahmen. Betreten werden können diese Bereiche nur mit 2G-Nachweis - also geimpft oder genesen. Auch greift eine umfassende FFP2-Maskenpflicht.

Der Handel sowie die körpernahen Dienstleister können ab Montag aufsperren. Kultureinrichtungen dürfen wieder bis zu 1.000 Gäste begrüßen, sofern es zugewiesene Sitzplätze gibt. In geschlossenen Räumen gilt auch hier zusätzlich eine FFP2-Maskenpflicht.

Sportbereiche dürfen (sowohl In- als auch Outdoor) mit 2G-Nachweis genutzt werden, die FFP2-Maskenpflicht entfällt bei der unmittelbaren Sportausübung. Davon betroffen sind auch Fitnessstudios. Weiterhin zu bleiben die Nachtgastronomie sowie Apres-Ski-Lokale.