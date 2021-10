Die Ermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Umfeld wegen Inseratenkorruption erschüttern die türkis-grüne Koalition: Die Grünen stellten am Donnerstag die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Die Opposition fordert geschlossen den Rücktritt des Kanzlers. Die FPÖ wird dazu am Freitagvormittag in einer Pressekonferenz Stellung nehmen. Und Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft alle Parteichefs zu Gesprächen.

Pressekonferenz der FPÖ ab 11 Uhr im Livestream:

Tausende demonstrierten vor ÖVP-Zentrale

Am Donnerstagabend versammelten sich Tausende Demonstranten vor der ÖVP-Zentrale in Wien. Zur Kundgebung "Kurz muss weg!" hatten die Sozialistische Jugend Österreich und der Studentenverband VSSTÖ aufgerufen. Dabei wurden Sprechchöre wie "Ganz Wien hasst die ÖVP" oder "Nieder mit der ÖVP" angestimmt. Die Polizei sprach von rund 2500 Demonstranten, die Kundgebung sei friedlich verlaufen.

Van der Bellen trifft alle Parteichefs

Die Korruptionsermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein enges Umfeld rufen nun das Staatsoberhaupt auf den Plan: Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Donnerstag und Freitag im Laufe des Tages alle Chefs der Parlamentsparteien zu "Gesprächen aufgrund der aktuellen Situation", hieß es zur APA aus der Präsidentschaftskanzlei. Als erster war Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an der Reihe, danach wurde Kurz in die Hofburg gebeten.

Nach Kurz und Kogler war SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner an der Reihe. Am Freitag um 11.30 Uhr ist NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei Van der Bellen geladen. Um 15 Uhr schließt FPÖ-Chef Herbert Kickl den Gesprächsreigen beim Bundespräsidenten ab.

Statement von Bundeskanzler Kurz

In seinem Statement vor der Hofburg nahm Bundeskanzler Kurz Stellung: Es sei alles andere als persönlich angenehm, aber er wisse, was er getan habe und was nicht. Kurz wehrt sich weiter gegen die Anschuldigungen und erwarte sich von der Justiz Unabhängigkeit und Fairness. Er stehe weiterhin zur Koalition - der Ball liege nun bei den Grünen. Die ÖVP-Regierungsmitglieder haben am Donnerstag klargestellt, dass sie nur mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Bundesregierung bleiben werden.

Opposition fordert Rücktritt des Kanzlers

Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS haben unterdessen geschlossen den Rücktritt von Kanzler Kurz aufgrund der Korruptionsermittlungen gefordert. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fragte in einer Pressekonferenz, was noch passieren müsse, bis er sein Amt niederlege: "Er kann es nicht mehr ausführen ohne dass Österreich Schaden nimmt." In der türkisen ÖVP sei jeder Anstand verloren gegangen. Die Grünen würden jetzt die entscheidende Rolle spielen.

Grüne stellen Handlungsfähigkeit von Kurz infrage

Die Grünen stellten ihrerseits am Donnerstag die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage. Man will nun die Klubobleute der Parlamentsparteien zu Gesprächen einladen, hieß es in einer Aussendung. Als Aus der Koalition wollte man die Ansage - noch - nicht verstanden wissen.

In der Aussendung des Büros von Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler wurde auf die am Mittwoch bekannt gewordene Anordnung zu Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Parteizentrale, dem Finanzministerium und dem Bundeskanzleramt verwiesen. Darin sei mutmaßlich korruptes Verhalten des engsten Umfeldes von Bundeskanzler Kurz dokumentiert worden. "Damit ist eine neue Dimension erreicht. Der Eindruck ist verheerend, der Sachverhalt muss lückenlos aufgeklärt werden", betonte Kogler. "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt."

"Wir müssen für Stabilität und Ordnung sorgen", sagte Kogler weiters. Kogler und Klubobfrau Sigrid Maurer wollen deshalb die Klubobleute aller Parlamentsparteien zu Gesprächen über die weitere Vorgehensweise einladen.

Die Justiz ermittelt

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen Kurz und neun weitere Personen wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Am Mittwoch haben Hausdurchsuchungen bei einigen engen Mitarbeitern des Kanzlers, in der ÖVP-Zentrale, im Kanzleramt und im Finanzministerium stattgefunden. Es geht um Gefälligkeitsberichterstattung der "Österreich"-Gruppe im Austausch für Inserate des Finanzressorts sowie aus Steuergeld finanzierte Umfragen, die nur dem Nutzen des späteren Kanzlers gedient hätten.

