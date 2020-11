Die rot-pinke Koalition im Wiener Rathaus wird am Dienstag offiziell besiegelt und präsentiert. Bürgermeister und SPÖ-Landesparteivorsitzender Michael Ludwig wird mit NEOS-Chef Christoph Wiederkehr am Abend eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten. Bereits am Montag wurden Eckpunkte der Vereinbarung vorgestellt. Noch sind aber nicht alle Parteigremien damit befasst worden. Denn die NEOS beraten erst am Nachmittag.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Koalition erst nach NEOS-Zustimmung fix